Hải Phòng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp tiếng Anh vào các môn học văn hóa

Ca trù được các em học sinh lựa chọn làm chất liệu để thuyết trình. Ảnh: CTTĐTTP

Tích hợp tiếng Anh vào từng phần, từng nội dung của những chủ đề phù hợp với môn học

Theo đó, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã lựa chọn nhiều hình thức tiếp cận, trong đó có việc tích hợp tiếng Anh vào từng phần, từng nội dung của những chủ đề phù hợp với môn học.

Các nhóm chuyên môn được chỉ đạo rà soát đội ngũ, chương trình; phối hợp với giáo viên tiếng Anh xây dựng nội dung, học liệu dùng chung và hỗ trợ nhau trong thực hiện. Qua từng hoạt động, nhà trường rút kinh nghiệm, điều chỉnh để mở rộng dần cơ hội sử dụng tiếng Anh cho cả thầy và trò.

Chuyên đề "Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong một số hoạt động dạy học môn Ngữ văn 8 qua tiết dạy Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội", do cô giáo Trần Thị Thu Hường thực hiện cùng học sinh lớp 8C12.

Tại chuyên đề, bánh đa cua, ca trù và áo dài được các em học sinh lựa chọn làm chất liệu để trình bày ý kiến về gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống, rèn khả năng lập luận, lắng nghe và trao đổi thông qua ngôn ngữ tiếng Anh.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: CTTĐTTP

Chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh việc tích hợp ngoại ngữ vào các môn học văn hóa

Qua giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn tập hát của các nghệ nhân, học sinh được gần gũi với di sản, hiểu giá trị và ý thức gìn giữ. Sự kết nối ấy mở ra khả năng duy trì giáo dục văn hóa địa phương trong nhà trường. Cùng với ca trù, áo dài gợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và ý thức giữ gìn bản sắc.

Chuyên đề với sự kết hợp linh hoạt giữa môn Ngữ văn và tiếng Anh, giúp học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng hùng biện, tư duy phản biện trước các vấn đề xã hội mà còn phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ thứ 2.

Tiết dạy minh họa tập trung vào nói và nghe, nơi các em học sinh thể hiện sự tự tin khi trình bày quan điểm cá nhân, đồng thời lồng ghép khéo léo các thuật ngữ và câu lệnh tiếng Anh phù hợp với ngữ cảnh lớp học.

Chuyên đề chuyên môn "Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong một số hoạt động dạy học môn Ngữ văn 8 qua tiết dạy Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội" nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh việc tích hợp ngoại ngữ vào các môn học văn hóa, qua đó tạo môi trường để học sinh mạnh dạn thực hành và nâng cao phản xạ tiếng Anh trong môi trường học đường.

Đồng thời tạo diễn đàn để Ban giám hiệu, giáo viên các trường Trung học cơ sở trong cụm chuyên môn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm được chia sẻ trong Cụm chuyên môn số 11 sẽ là cơ sở để mỗi trường vận dụng, điều chỉnh và từng bước phát triển việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, góp phần thực hiện chủ trương chung bằng những việc làm thiết thực, bền vững.