Hải Phòng đổi mới dạy học tiếng Anh gắn với bảo tồn di sản văn hóa địa phương

Trường THCS Trương Công Định tổ chức chuyên đề tiếng Anh và Đoàn – Đội cấp thành phố.

Cụ thể hoá định hướng

Sáng 28/10, Trường THCS Trương Công Định, phường Lê Chân, Hải Phòng tổ chức chuyên đề chuyên môn và Đoàn – Đội cấp thành phố với chủ đề “Cùng em tìm hiểu Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân qua tiết học dự án tiếng Anh lớp 8”.

Chuyên đề được triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng đổi mới giáo dục, tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đây cũng là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS trên địa bàn thành phố trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng và lãnh đạo địa phương tặng hoa nhà trường trong chuyên đề.

Bà Vũ Thị Thuý, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, với tinh thần “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, nhà trường xác định đổi mới phương pháp dạy học gắn với hoạt động Đoàn – Đội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy phẩm chất, năng lực và khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh.

Tại chuyên đề, cô giáo Bùi Thị Khánh Huyền cùng học sinh lớp 8B3 thực hiện tiết dạy học minh hoạ. Thông qua chủ đề về Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức tiếng Anh để tìm hiểu, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương.

Thông qua chủ đề về Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức tiếng Anh để tìm hiểu, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương.

Việc lựa chọn di sản văn hóa của thành phố làm nội dung học tập giúp bài học ngoại ngữ trở nên gần gũi, sinh động, tạo điều kiện để học sinh kết nối kiến thức trong sách giáo khoa với thực tiễn.

Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn nâng cao khả năng tìm kiếm, xử lý thông tin, hợp tác và trình bày ý tưởng.

Cách tiếp cận dạy học theo dự án khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức, tăng cường tương tác và phát huy tính sáng tạo.

Thay vì chỉ tiếp nhận nội dung một chiều, học sinh được tham gia vào quá trình tìm hiểu, lựa chọn thông tin và sử dụng ngoại ngữ để chia sẻ những điều mình biết về quê hương.

Học sinh tham gia chuyên đề.

Thông qua bài học, nhà trường hướng tới bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Đây cũng là cách giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh từ những nội dung gần gũi với đời sống, bà Thuý cho hay.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ không chỉ phục vụ học tập mà còn giúp thế hệ trẻ tiếp cận tri thức, giao lưu với bạn bè quốc tế và quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Từ những chủ đề văn hóa địa phương, học sinh từng bước hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thực tiễn.

Lan tỏa kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Bên cạnh ý nghĩa đối với học sinh, chuyên đề còn tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cán bộ quản lý, giáo viên tiếng Anh và giáo viên Tổng phụ trách Đội đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Thông qua dự giờ, thảo luận và rút kinh nghiệm, đội ngũ giáo viên có điều kiện nhìn nhận hiệu quả của việc tổ chức dạy học theo dự án, tích hợp giáo dục địa phương và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Những ý kiến đóng góp tại chuyên đề là cơ sở để giáo viên tiếp tục điều chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức bài học phù hợp với đối tượng học sinh, bảo đảm mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chuyên đề góp phần mở rộng không gian giáo dục, tạo sự gắn kết giữa học tập trên lớp với hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng.

Việc kết hợp hoạt động chuyên môn với công tác Đoàn – Đội cũng góp phần mở rộng không gian giáo dục, tạo sự gắn kết giữa học tập trên lớp với hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng.

Qua đó, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện bản thân và phát triển năng lực toàn diện.

Chuyên đề cấp thành phố tại Trường THCS Trương Công Định là hoạt động thiết thực trong quá trình đổi mới giáo dục ngoại ngữ tại Hải Phòng. Từ việc đưa di sản văn hóa vào bài học tiếng Anh, nhà trường góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: "Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của dân tộc. Trong đó, Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân - vị Nữ tướng thời Hai Bà Trưng, người đã khai sơn lập địa ra trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay - là một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia quý báu, là niềm tự hào sâu sắc của mỗi người dân đất Cảng. Tôi rất ấn tượng khi Trường THCS Trương Công Định, phường Lê Chân đã chọn chính đề tài này đưa vào tiết học dự án tiếng Anh. Nhờ cách làm này, các em học sinh được tiếp thu kiến thức môn học một cách chủ động, đồng thời được "sống" trong không gian di sản, trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương".