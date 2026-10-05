Hải Phòng đổi mới đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đầu ra

Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 thực tập tại tàu.

Bám sát thực tiễn

Tại Hải Phòng, việc đào tạo nghề luôn gắn với các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong thời đại 4.0.

Thông tin từ Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mở và thường xuyên cập nhật đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục nghề nghiệp.

Nhà trường tăng cường đào tạo các tín chỉ thực hành, lồng ghép công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời ứng dụng mô hình mô phỏng thực tế, các phần mềm quản lý nhà thuốc, các bài giảng e-learning… Các chương trình đào tạo đan xen lý thuyết, thực hành giúp sinh viên vừa học, vừa tương tác, vừa chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn 4.0.

Việc đào tạo nhân lực ngành dược gắn lý thuyết với thực hành giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc, vận dụng kiến thức vào thực tế nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 cho hay, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm logistics quốc gia, cửa ngõ giao thương quốc tế và cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang thay đổi nhanh hơn chu kỳ xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo. Người lao động ngày nay không chỉ cần tay nghề vững mà còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, làm việc theo quy trình hiện đại, thích ứng nhanh với môi trường sản xuất và học tập suốt đời.

Vì vậy, Nhà trường đã đổi mới công tác xây dựng chương trình đào tạo theo hướng lấy nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và các ngành kinh tế động lực của thành phố làm căn cứ quan trọng để rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo và phương pháp tổ chức giảng dạy.

Đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực hàng hải, đường thủy, dịch vụ cảng biển, logistics, cơ khí, điện, công nghệ ô tô và kỹ thuật, chương trình đào tạo được rà soát theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng số, ngoại ngữ chuyên ngành và năng lực thích ứng với công nghệ mới, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường cập nhật, bổ sung nhiều giáo trình bộ môn theo hướng tích hợp kiến thức, tăng cường sự tham gia, đánh giá kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực của người học và bảo đảm thời gian thực hành chiếm từ 70% - 80%. Thời lượng thực tập tại doanh nghiệp cũng tăng từ 30 - 40%.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên được các nhà trường quan tâm.

Thúc đẩy sáng tạo từ đội ngũ

Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương hiện có khoảng 100 cán bộ, giảng viên, người lao động. 80% giảng viên có trình độ sau đại học. Hàng năm, 100% số giảng viên nhà trường tham gia hội giảng bộ môn, để tự luyện rèn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2024, tại hội thi giảng viên giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, nhà trường đạt giải nhất toàn đoàn; 2 giảng viên tham gia hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc đoạt 1 giải ba.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên được nhà trường quan tâm thực hiện thường xuyên. Chất lượng đội ngũ là vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng và uy tín trong đào tạo nhân lực ngành dược.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, thời gian tới, sở tiếp tục nghiên cứu, triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ nhà giáo, giảng viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, bảo đảm đủ số lượng mạnh và đồng đều về chất lượng.

Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn khu vực và quốc tế; nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp giảng dạy… là những nhiệm vụ mà ngành Giáo dục hướng tới để đáp ứng đúng, trúng yêu cầu về đào tạo nhân lực trong thời đại công nghệ số chiếm ưu thế.