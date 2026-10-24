Hải Phòng: Đồ Sơn quyết liệt xử lý tình trạng xây mồ mả trái phép trên núi, đất quốc phòng

Ngày 24/10, phường Đồ Sơn thông tin, UBND phường vừa tổ chức họp triển khai phương án, giải pháp xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng mồ mả trái phép trên núi và lấn chiếm đất quốc phòng trên địa bàn.

Phường Đồ Sơn kiên quyết áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng đất theo quy định, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn (Ảnh: UBND phường Đồ Sơn).

Qua báo cáo của các đơn vị, UBND phường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên; kết hợp giữa xử lý nghiêm vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền và từng bước giải quyết nhu cầu mai táng của nhân dân.

UBND phường Đồ Sơn chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra, xác minh các trường hợp xây dựng mồ mả trái phép, lấn chiếm đất đai, đất quốc phòng; lựa chọn 1 - 2 trường hợp điển hình, đủ căn cứ pháp lý để xử lý theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Kiên quyết áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng đất theo quy định, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ đất quốc phòng và xây dựng mồ mả; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Các hành vi cố tình vi phạm, tái phạm, chống đối hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, rà soát hiện trạng, quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang; nghiên cứu phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch nghĩa trang nhân dân theo đúng quy định.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân lựa chọn hình thức hỏa táng văn minh, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Bên cạnh xử lý vi phạm, phường Đồ Sơn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân (Ảnh: UBND phường Đồ Sơn).

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết, địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng xây dựng mồ mả trái phép trên địa bàn.

Trước mắt, lực lượng chức năng tiến hành thu thập, quản lý tang vật, vật chứng liên quan, đồng thời thiết lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, UBND phường sẽ chỉ đạo củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, tại khu vực đang được kiểm tra, các công trình vi phạm mới chỉ được tạo dựng hình thức mồ mả phía trên mặt đất, chưa có hoạt động chôn cất thực tế. Đây là yếu tố thuận lợi để địa phương triển khai các biện pháp xử lý, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu.

Lãnh đạo phường cũng cho biết, việc phát hiện, xử lý gặp không ít khó khăn do các hoạt động xây dựng trái phép thường diễn ra vào ban đêm, thời điểm người dân và lực lượng quản lý ít có mặt tại hiện trường.

Trước tình hình này, UBND phường đã chỉ đạo thành lập, phân công các tổ công tác luân phiên trực 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm để kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm phát sinh.

Theo lãnh đạo địa phương, công tác xử lý không chỉ nhằm giải quyết những trường hợp vi phạm trước mắt mà còn phải tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo vệ quỹ đất, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Đồ Sơn.

Duy Thanh