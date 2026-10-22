Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch chung phường Đồ Sơn

Tại phường Đồ Sơn, thành phố chú trọng điều chỉnh chức năng sử dụng đất và định hướng tổ chức không gian tại hai khu vực: Làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương và Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, với tổng diện tích phạm vi điều chỉnh quy hoạch khoảng 136ha.

Đối với Khu vực Làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương (54,4ha), khu vực dự án đã san lấp mặt bằng (lấn biển), đầu tư hạ tầng, thành phố điều chỉnh, phân bổ lại chức năng sử dụng đất khu vực dự án. Theo đó, 41,1ha đất hỗn hợp có ở; 2,9ha đất du lịch và 10,4ha mặt nước.

Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch phường Đồ Sơn đến năm 2040, tầm nhìn 2050

Việc điều chỉnh nhằm chính xác hóa, phân bổ chức năng sử dụng đất phù hợp với hiện trạng triển khai dự án, bổ sung quỹ đất hỗn hợp có ở kết hợp chức năng du lịch, dịch vụ, công cộng, cây và mặt nước.

Qua đó, tạo điều kiện hình thành các khu trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; tăng cường kết nối giao thông với Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, khai thác hiệu quả quỹ đất và hệ thống hạ tầng đã đầu tư; tránh lãng phí nguồn lực. Đồng thời, góp phần tạo lập không gian cảnh quan và bảo vệ vùng bờ khu du lịch Đồ Sơn.

Đối với khu vực Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (81,7ha), quy hoạch điều chỉnh gồm 35ha đất hỗn hợp có ở, 23,4ha đất du lịch, 4,3ha đất cây xanh chuyên đề, 12,7ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật và 6,3ha đất an ninh quốc phòng. Định hướng phát triển các công trình du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí gắn với không gian công cộng, bãi tắm, công viên cây xanh và cảnh quan ven biển.

Bến tàu K15. Ảnh: Đức Nghĩa

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quỹ đất quốc phòng, an ninh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng quản lý; đồng thời bố trí các chức năng sử dụng đất phù hợp với hiện trạng triển khai dự án, bổ sung đất du lịch, đất hỗn hợp có chức năng ở, đất cây xanh chuyên đề và đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ bến tàu du lịch, âu thuyền.

Đồng thời, tạo điều kiện mở rộng không gian phục vụ Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15, tăng cường kết nối với Bến Nghiêng, đảo Hòn Dấu và các khu chức năng du lịch lân cận; phát triển các công trình du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí gắn với không gian công cộng, bãi tắm, công viên cây xanh, mặt nước và cảnh quan ven biển.

Qua đó, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, tạo cơ sở tiếp tục triển khai Dự án theo quy định, khai thác hiệu quả quỹ đất và hệ thống hạ tầng đã đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực Đồ Sơn.