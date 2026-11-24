Lãnh đạo xã Vĩnh Bảo cùng đông đảo nhân dân, du khách dự hội âm nhạc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11(ảnh:Kim Huệ)

Từ chiều muộn ngày 24/11, khu vực không gian bên hồ tại trung tâm xã Vĩnh Bảo đã tấp nập người dân từ các thôn, xóm cùng đông đảo du khách xa gần đổ về trẩy hội. Trong làn gió se lạnh bên mặt hồ lấp lánh ánh đèn, sân khấu mở của chương trình “Vĩnh Bảo - Giai điệu bên hồ” trở thành điểm hẹn tinh thần ấm áp, xóa nhòa mọi khoảng cách. Những ca khúc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt Vĩnh Bảo – quê hương của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – được cất lên đầy xúc động, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả.

Cán bộ lãnh đạo xã Vĩnh Bảo cùng giao lưu văn nghệ với nghệ sĩ, bà con nhân dân tại đêm hội, thặt chặt tình quân dân (ảnh:Kim Huệ)

Khoảnh khắc lắng đọng và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người dân chính là khi các vị lãnh đạo xã Vĩnh Bảo trực tiếp bước lên sân khấu, cùng hòa giọng ca biểu diễn văn nghệ giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Không còn sự ngăn cách giữa bục phát biểu hay lễ nghi hành chính, những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt rạng ngời và lời ca mộc mạc, chân thành giữa cán bộ, chiến sĩ với bà con nhân dân đã biến đêm nhạc thành một đại gia đình thực sự.

Hình ảnh gần gũi ấy đã khơi dậy niềm tin yêu, sự gắn bó keo sơn và thiện cảm sâu sắc trong lòng quần chúng, minh chứng sinh động cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền, quân đội với nhân dân – nơi mỗi cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ cách mạng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành, luôn đồng cam cộng khổ, sẻ chia niềm vui cùng đồng bào.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa Việt Nam" diễn ra tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị - Hải Phòng) (ảnh:CTTTP)

Không khí tưng bừng tại xã Vĩnh Bảo đã hòa chung vào dòng chảy văn hóa sôi động diễn ra đồng loạt trên khắp địa bàn thành phố Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ở cấp thành phố, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu văn hóa Việt Nam” được dàn dựng công phu với ba chương tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị), tái hiện chiều sâu lịch sử từ thời đại Hùng Vương đến bức tranh di sản đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại không gian Phố đêm Gia Viên, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với UBND phường Gia Viên tổ chức chương trình giao lưu “Sắc màu thanh âm” kết hợp Liên hoan Sáng tạo và Trình diễn Thời trang tái chế “Sắc màu tái sinh - Lan tỏa văn hóa xanh”, truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đầy sáng tạo của tuổi trẻ đất Cảng.

Khai mạc trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng - Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 (ảnh:CTTTP)

Trưng bày 2000 tài liệu về văn hóa Hải Phòng và trao giải Cuộc thi "Sắc màu áo dài và trí thức" (ảnh:CTTTP)

Song hành với các hoạt động biểu diễn, hệ thống thiết chế văn hóa thành phố cũng mở ra nhiều không gian trải nghiệm di sản giàu chiều sâu. Bảo tàng Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hành trình di sản Việt” cùng các hoạt động trải nghiệm làm gốm, làm bánh đậu, khắc in mộc bản và trò chơi dân gian. Thư viện thành phố giới thiệu hơn 2.000 tư liệu, mô hình xếp sách nghệ thuật chủ đề “Dấu ấn văn hóa Hải Phòng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam” và trao giải Cuộc thi ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức”. Ngoài ra, Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”, hoạt động của Quầy thông tin du lịch tại tuyến phố đi bộ Trần Hưng Đạo và dải vườn hoa trung tâm thành phố đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hải Phòng thân thiện, mến khách tới bạn bè trong và ngoài nước.

Có thể thấy, từ những sự kiện quy mô lớn của thành phố đến những mô hình giàu tính nhân văn ở cơ sở như “Vĩnh Bảo - Giai điệu bên hồ”, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Hải Phòng đã thực sự đi vào chiều sâu, chạm tới trái tim mỗi người dân. Sự hòa quyện giữa bảo tồn giá trị truyền thống với tinh thần đoàn kết quân - dân keo sơn không chỉ bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho cộng đồng, mà còn tạo động lực nội sinh mạnh mẽ để Hải Phòng tiếp tục bứt phá, phát triển văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.