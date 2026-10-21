Hải Phòng: Diện mạo cầu Hải Thành hơn 2.500 tỷ đồng trước ngày hợp long

Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng, đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện, được UBND thành phố Hải Phòng khởi công từ tháng 3/2025. Đây là dự án giao thông cấp đặc biệt, có tổng chiều dài 11km và tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án được triển khai với 3 hợp phần chính. Trong đó, cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray, kết nối đường Hưng Đạo với nút giao Tân Vũ là hạng mục giữ vai trò quan trọng nhất. Cầu cùng phần đường dẫn ở hai đầu có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Hải Thành có chiều dài khoảng 1,3km, gồm 3 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực liên nhịp, với mặt cắt ngang rộng 36m. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cây cầu rộng nhất thành phố.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hàng trăm công nhân, kỹ sư làm việc 3 ca/ngày gấp rút thi công các hợp phần dự án, dự kiến hoàn tất các hạng mục để hợp long vào tháng 11/2026.

Đại diện chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối và bám sát các mốc "đường găng" tiến độ đã cam kết.

Đến thời điểm hiện tại, các gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện, đã giải ngân khoảng trên 80% kế hoạch.

Với mặt cầu rộng, cầu Hải Thành đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp, huy động nhiều kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường.

Theo đại diện Ban quản lý dự án, khi hoàn thành, cầu Hải Thành sẽ là cây cầu đầu tiên tại Hải Phòng được trang trí đèn LED với công nghệ hàng đầu châu Âu trên hệ thống dây văng.

Dự kiến, cầu Hải Thành sẽ thông xe trước ngày 31/1/2027. Tuyến đường vành đai 2 là dự án trọng điểm của TP Hải Phòng, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về Quốc lộ 5, Quốc lộ 10.