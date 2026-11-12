Hải Phòng: Điểm nhấn của chuyển đổi số ngành Giáo dục

Sự bứt phá trong chuyển đổi số

Trong năm học 2025-2026, các phong trào chuyển đổi số của Hải Phòng được phát động tại nhiều trường học, với nhiều hình thức, từ triển khai lớp học số đến tổ chức hàng chục chuyên đề giáo dục cấp trường đến cấp thành phố. Điều này cho thấy sự bứt phá rõ rệt trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Hải Phòng.

Ngành giáo dục Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số

Đến thời điểm hiện tại, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hải Phòng duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu ngành và triển khai hệ thống quản trị nhà trường số; HPNET eOffice được triển khai tới 100% đơn vị giáo dục; tỉ lệ văn bản trao đổi điện tử đạt trên 95%, trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở GD&ĐT đã ban hành 3.693 văn bản, 100% văn bản phát hành được ký số; xác thực trên 67 nghìn hồ sơ nhân sự, đạt trên 98% hoàn thành cập nhật cá nhân, xác thực hồ sơ đạt 99,29%; tỉ lệ phát hành học bạ số đạt 99,64%. Tỉ lệ đơn vị đã triển khai ký số đạt 94,02%, tỉ lệ hồ sơ lớp đã ký đạt 96,19%, hồ sơ giáo viên đã ký đạt 95,97%, hồ sơ học sinh đã ký đạt 95,06%. Toàn ngành giáo dục đã tạo lập 806.000 văn bằng được cấp từ năm 2010 đến nay.

Hiện toàn thành phố có gần 100 phòng học thông minh được đưa vào sử dụng. Tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tích hợp kỹ năng số. Gần 99% cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được bồi dưỡng năng lực số. Kho học liệu số toàn ngành đang hình thành với gần 4.000 bài giảng được chia sẻ rộng rãi. 100% giáo viên chủ động đổi mới, ứng dụng AI và công nghệ vào giảng dạy để mỗi giờ lên lớp đều là một trải nghiệm sáng tạo.

Toàn thành phố có gần 100 phòng học thông minh được đưa vào sử dụng

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong dạy học, những năm gần đây, giáo dục Hải Phòng liên tục gặt hái thành tích cao. Riêng năm học 2024 - 2025, với 199 giải quốc gia, thành phố đứng thứ 3 toàn quốc. Hải Phòng cũng có nhiều học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, cùng nhiều cuộc thi được tổ chức qua mạng internet.

Hướng đến "Thành phố học tập số"

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Uông Minh Long, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của từng cơ sở giáo dục là đổi mới tư duy dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường tương tác, khuyến khích tự học và tự khám phá.

Sở GD&ĐT ưu tiên xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng số, đào tạo chuyên sâu từng môn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên... Mỗi giáo viên được định hướng trở thành “người thầy số”, đủ năng lực đưa AI vào giảng dạy phù hợp.

Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành “chìa khóa” tạo chuyển biến căn bản cho giáo dục Hải Phòng. Từ đội ngũ quản lý, giáo viên đến học sinh, tinh thần đổi mới và chủ động thích ứng với thời đại số đang lan tỏa mạnh mẽ.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục sẽ được trang bị ít nhất một phòng học thông minh

Sở GD&ĐT xác định triển khai phòng học thông minh theo nguyên tắc ưu tiên, trọng tâm, hiệu quả, gắn đầu tư với cơ chế bảo trì, nâng cấp và đánh giá mức độ sử dụng thực chất. Trên cơ sở đó, Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh triển khai, tạo chuyển biến rõ về năng lực số của đội ngũ, tăng tương tác lớp học, hình thành năng lực tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại theo báo cáo của các đơn vị, 100% cơ sở giáo dục có kết nối Internet băng thông rộng; 100% cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu và triển khai phần mềm quản trị nhà trường. Hạ tầng trường học tiếp tục được đầu tư, trong đó cấp tiểu học năm học 2025-2026 có 484 trường, 10.384 lớp, 581 phòng Tin học và 10.748 máy tính phục vụ dạy tin học.

Ngành giáo dục đã tổ chức nhiều đợt hướng dẫn, bồi dưỡng về CSDL ngành, học bạ số, chữ ký số, dạy học số, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Đến tháng 9.2026, 97,39% giáo viên đã được tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và năng lực số. Sở đã cấp 11.250 tài khoản Google Workspace for Education, tích hợp Gemini và các dịch vụ Google dành cho giáo dục, cho cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách tổng hợp báo cáo tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn khai thác Google Docs, Sheets, Forms, Apps Script và Gemini phục vụ soạn thảo, xử lý số liệu.

Ngành giáo dục Hải Phòng điểm sáng trong chuyển đổi số

Thời gian qua, Sở GD&ĐT tích cực chỉ đạo các đơn vị lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia với tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, học bạ số, dữ liệu số, kỹ năng số, an toàn thông tin và các mô hình ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy học, xây dựng các chuyên đề về chuyển đổi số của thành phố. Tăng cường đăng tải thông tin tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số trên các trang, cổng thông tin của Sở và các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố.

Ngành giáo dục đang duy trì các hoạt động chia sẻ mô hình dạy học số, học liệu số, STEM, AI; đồng thời đăng ký bài toán dữ liệu trọng điểm tích hợp AI với 03 nhóm mô hình định hướng: cá thể hóa học tập, cảnh báo sớm học sinh có nguy cơ học yếu, suy giảm kết quả học tập, bỏ học; dự báo quy mô học sinh, nhu cầu giáo viên và nhu cầu nguồn nhân lực.

Năm 2027 được xác định là năm bản lề thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2026-2030. Chuyển đổi số ngành GD&ĐT tập trung vào kết quả thực chất, lấy người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục, người dân và tổ chức làm trung tâm, dữ liệu là nền tảng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, ưu tiên sử dụng hạ tầng, nền tảng, dữ liệu dùng chung của thành phố và quốc gia; hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, những năm tiếp theo Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ giáo dục trên môi trường số, hoàn thiện dữ liệu giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tăng khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dạy học, trải nghiệm dịch vụ công và năng lực dự báo; đồng thời củng cố an toàn thông tin, nhân lực số và năng lực ứng dụng AI có trách nhiệm.