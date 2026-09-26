Hải Phòng: 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2

Thực hiện Kế hoạch số 453 và Công văn số 8468 ngày 24/9/2026 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), CATP Hải Phòng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố từ ngày 19 đến 26/10/2026.

Đợt thu nhận lần này sẽ tập trung hoàn toàn vào thân nhân liệt sĩ theo quan hệ huyết thống dòng mẹ nhằm phục vụ công tác đối sánh ADN theo yêu cầu chuyên môn. (Ảnh: Công an TPHP)

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được triển khai bằng nhiều giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng công nghệ gen trong giám định ADN được đánh giá là bước đột phá quan trọng, mở ra cơ hội tìm lại tên tuổi cho hàng nghìn liệt sĩ hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Mỗi liệt sĩ sẽ được thu nhận tối đa hai mẫu thân nhân để phục vụ công tác giám định, đối sánh ADN. (Ảnh: Công an TPHP)

Theo kế hoạch, đợt thu nhận lần này sẽ tập trung hoàn toàn vào thân nhân liệt sĩ theo quan hệ huyết thống dòng mẹ nhằm phục vụ công tác đối sánh ADN theo yêu cầu chuyên môn. Các đối tượng ưu tiên gồm mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột của liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái hoặc em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ. Công an thành phố lưu ý, trong đợt 2 chưa thực hiện thu nhận mẫu đối với thân nhân theo dòng cha.

Để bảo đảm việc rà soát, xác minh đúng đối tượng, không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện tham gia chương trình, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai công tác điều tra cơ bản, cập nhật dữ liệu thân nhân liệt sĩ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đây là lực lượng trực tiếp bám cơ sở, nắm địa bàn, đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình.

Theo CATP Hải Phòng, mỗi liệt sĩ sẽ được thu nhận tối đa hai mẫu thân nhân để phục vụ công tác giám định, đối sánh ADN. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, bên cạnh các điểm thu nhận tập trung, Công an thành phố sẽ bố trí các tổ công tác lưu động trực tiếp đến địa bàn dân cư, thậm chí đến tận nhà để thực hiện việc lấy mẫu.

Để quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận lợi, CATP Hải Phòng đề nghị thân nhân liệt sĩ thuộc diện ưu tiên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng, đặc biệt là thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân. Trường hợp giấy tờ bị mất, hư hỏng hoặc không bảo đảm điều kiện xác thực thông tin, người dân cần chủ động liên hệ Công an cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại kịp thời. Đồng thời, thân nhân cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh thông tin, cung cấp đầy đủ các dữ liệu liên quan đến liệt sĩ và số điện thoại liên hệ để phục vụ công tác quản lý, đối chiếu hồ sơ.

Từ kết quả đạt được trong đợt 1 với 20.929 thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, đạt 92% kế hoạch đề ra, CATP Hải Phòng kỳ vọng đợt 2 sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác giám định khoa học mà còn là cầu nối giúp nhiều gia đình tiến gần hơn tới ngày tìm lại được danh tính người thân đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Thứ tự Nhóm đối tượng ưu tiên (Dòng mẹ)

1. Mẹ đẻ liệt sĩ

2. Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ

3. Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ

4. Bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ)

5. Anh, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ

6. Con của chị gái, em gái liệt sĩ

CATP Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, lan tỏa thông tin về chương trình để thân nhân liệt sĩ thuộc diện ưu tiên nắm bắt, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tham gia thu nhận mẫu. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là nghĩa cử tri ân đặc biệt đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều gia đình trên hành trình tìm lại người thân.