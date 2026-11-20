Lòng đường, hè phố khu vực trung tâm Hải Phòng được đề xuất thu phí trông giữ xe. Nguồn: ANHP.

Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, từ ngày 1/3/2027, thành phố dự kiến thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo diện tích, thời gian và từng khu vực, với mức cao nhất 270.000 đồng/m2/tháng đối với hoạt động trông giữ phương tiện có thu giá dịch vụ tại dải trung tâm.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, hoạt động trông giữ phương tiện có thu giá dịch vụ được chia thành 4 nhóm mức thu. Cao nhất là 270.000 đồng/m2/tháng tại dải trung tâm, gồm các tuyến Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và các đường ngang.

Mức 210.000 đồng/m2/tháng áp dụng tại các tuyến, đoạn tuyến thuộc 5 phường Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên và Hồng Bàng, trừ dải trung tâm nêu trên.

Mức 120.000 đồng/m2/tháng áp dụng tại các tuyến trong khu vực trung tâm, trừ hai nhóm trên. Các tuyến còn lại có mức thu 60.000 đồng/m2/tháng tại phường và 30.000 đồng/m2/tháng tại xã, đặc khu.

Mức thu theo ngày bằng mức thu tháng chia cho 30. Thời gian sử dụng từ đủ 12 giờ/ngày trở lên áp dụng 100% mức thu ngày, dưới 12 giờ áp dụng 50%.

Đối với hoạt động văn hóa, bố trí gian hàng kinh doanh tại các tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực, phố đi bộ, chợ đêm hoặc sự kiện được phép tổ chức, mức thu là 45.000 đồng/m2/tháng tại phường và 30.000 đồng/m2/tháng tại xã, đặc khu. Hoạt động tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng và phục vụ thi công công trình có mức thu tương ứng 60.000 đồng và 30.000 đồng/m2/tháng.

Ba khu vực phát triển kinh tế ban đêm được tổ chức, quản lý riêng, gồm Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng (phường Lê Thanh Nghị), Phố đi bộ ẩm thực đêm tại khu vực dải trung tâm và Nhà hát thành phố (phường Hồng Bàng), Tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 Lạch Tray (phường Gia Viên).

Hộ gia đình, cá nhân tự đỗ xe trên hè phố trước nhà, cơ quan, đơn vị tự đỗ xe trước trụ sở hoặc tại vị trí được phép trên lòng đường không phải nộp phí nếu nơi đó không tổ chức trông giữ phương tiện có thu giá dịch vụ.

Ngoài ra, Hải Phòng dự kiến bố trí điểm trông giữ xe tại 26 vị trí thuộc 6 phường. Hồng Bàng có 10 vị trí tại các đường Minh Khai, Lý Tự Trọng, Hồ Xuân Hương, Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Cù Chính Lan, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng và Hùng Vương. Gia Viên có 5 vị trí tại các đường Lê Lợi, Văn Cao, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng và Chu Văn An. Ngô Quyền có 4 vị trí tại đường Đà Nẵng, Võ Thị Sáu và 2 đoạn đường Lê Thánh Tông. An Biên có 4 vị trí tại 2 đoạn đường Tôn Đức Thắng, Hoàng Minh Thảo và Nguyễn Công Hòa. Lê Chân có 1 vị trí tại phố Chợ Con. Hải An có 2 vị trí tại phố Cát Bi và Ngô Gia Tự.

Tổng số phí dự kiến thu trong 9 tháng năm 2027 là hơn 73,2 tỷ đồng, nhóm trông giữ phương tiện chiếm 95,33% (trong đó, các tuyến thuộc 5 phường Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên và Hồng Bàng dự kiến thu hơn 44,5 tỷ đồng). Toàn bộ phí thu được nộp ngân sách nhà nước. Việc tổ chức thu sử dụng bộ máy, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có, kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán chi ngân sách được giao.

Theo UBND thành phố, nhu cầu đỗ xe, tiếp cận cơ quan, cơ sở kinh doanh và tổ chức hoạt động văn hóa, thương mại tại khu vực trung tâm ngày càng tăng, trong khi lòng đường, hè phố phải bảo đảm không gian lưu thông. Việc thu phí nhằm quản lý, sắp xếp sử dụng không gian công cộng, công khai nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép sử dụng, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm lối đi bộ, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước khi sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương, khu vực Hải Phòng cũ chưa có quy định thu phí. Hải Dương đã quy định mức thu tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, theo hồ sơ rà soát của Sở Xây dựng, từ năm 2023 đến ngày 15/9/2026, chưa ghi nhận số thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn.

UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề đầu năm 2027. Nếu được thông qua, việc thu phí dự kiến thực hiện từ ngày 1/3/2027.