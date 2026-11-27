Mức cao nhất 270.000 đồng/m²/tháng áp dụng tại các tuyến thuộc dải trung tâm thành phố. Ảnh: Tuệ Nhi

Mức cao nhất 270.00 dồng/m2 tại các tuyến phố trung tâm

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến dự thảo thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè, sau đó trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trước khi đưa ra Hội đồng nhân dân quyết định.

Theo dự thảo nghị quyết và đề án của Sở này, với hoạt động trông giữ phương tiện có thu giá dịch vụ, mức phí được phân theo khu vực và tuyến đường.

Cụ thể, mức cao nhất 270.000 đồng/m²/tháng áp dụng tại các tuyến thuộc dải trung tâm thành phố gồm: Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và các đường ngang. Mức 210.000 đồng/m²/tháng áp dụng tại các tuyến thuộc địa bàn 5 phường gồm: Phường Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, trừ các tuyến thuộc dải trung tâm đã quy định tại mục 3.1; mức 120.000 đồng/m²/tháng áp dụng tại các tuyến thuộc khu vực trung tâm thành phố còn lại. Các tuyến đường, phố khác áp dụng mức 60.000 đồng/m²/tháng tại phường và 30.000 đồng/m²/tháng tại xã, đặc khu.

Trường hợp tính phí theo ngày, mức thu bằng mức tháng chia cho 30. Tổng thời gian được phép sử dụng trong ngày từ đủ 12 giờ trở lên tính 100% mức thu ngày; dưới 12 giờ tính 50%.

Đối với gian hàng kinh doanh tại các tuyến phố thương mại, văn hóa, ẩm thực, phố đi bộ, chợ đêm hoặc sự kiện được phép tổ chức mức thu là 45.000 đồng/m²/tháng tại phường và 30.000 đồng/m²/tháng tại xã, đặc khu.

Đối với hoạt động tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng và phục vụ thi công công trình, mức thu dự kiến là 60.000 đồng/m²/tháng tại phường và 30.000 đồng/m²/tháng tại xã, đặc khu.

Dự thảo cũng đề xuất miễn phí đối với hoạt động chính trị, thể thao; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh; sự kiện văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh, thương mại; tổ chức tang lễ và đám cưới.

Riêng sự kiện văn hóa có bố trí riêng diện tích kinh doanh hoặc trông giữ phương tiện thuộc diện thu phí thì phần diện tích này vẫn phải nộp phí.

Theo hồ sơ xây dựng chính sách, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực thuộc tỉnh Hải Dương cũ có quy định thu phí tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 26/6/2025. Khu vực thuộc thành phố Hải Phòng trước sắp xếp chưa có quy định tương ứng. Việc xây dựng nghị quyết mới nhằm thống nhất chính sách thu phí trên toàn địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phản biện xã hội; đồng thời gửi hồ sơ dự thảo đến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tham gia ý kiến.