Hải Phòng đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 2030).

Hồ sơ sẽ tập trung làm rõ thân thế, sự nghiệp, di sản và tầm ảnh hưởng của Tuệ Tĩnh ở Việt Nam, khu vực và quốc tế.

Từ tháng 10 - 12.2026, thành phố tổ chức điền dã, điều tra, khảo sát và sưu tầm tư liệu, tài liệu, công trình nghiên cứu về Tuệ Tĩnh. Các đơn vị lập thư mục tư liệu, dịch tài liệu chữ cổ và tiếng nước ngoài nếu có.

Đồng thời, thống kê các địa danh, đường phố, công trình, trường học, cơ sở y tế, di tích, chùa có vườn thuốc và cơ sở khám chữa bệnh mang tên hoặc liên quan đến Tuệ Tĩnh.

Năm 2027, trọng tâm chuyển sang nghiên cứu, đánh giá những đóng góp và ảnh hưởng của Tuệ Tĩnh trên các lĩnh vực y học, Phật giáo, văn học và văn hóa. Thành phố đồng thời nghiên cứu tầm ảnh hưởng của ông ở khu vực và quốc tế.

Chùa Giám nơi thờ Danh y Tuệ Tĩnh

Dự kiến tháng 5.2027, thành phố tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tuệ Tĩnh - Thân thế, sự nghiệp và giá trị di sản”. Tháng 10.2027, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tuệ Tĩnh - Giá trị di sản, tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế”.

Trên cơ sở tư liệu và kết quả hội thảo, khung hồ sơ bước 1 dự kiến hoàn thành trong quý IV.2027. Từ tháng 1 đến tháng 3.2028, thành phố lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và nhà nghiên cứu để hoàn thiện hồ sơ cùng các tài liệu kèm theo như phim, video, album ảnh.

Từ tháng 4 đến tháng 6.2028, UBND thành phố gửi hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL thẩm định. Sau đó, hồ sơ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh. Hồ sơ được dịch sang tiếng Anh và dự kiến nộp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vào tháng 9.2028.

Năm 2029, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO vận động ít nhất hai nước ủng hộ hồ sơ.

Dự kiến trước ngày 15.1.2029, hồ sơ ứng viên được trình Ban Chấp hành UNESCO tại Paris. Thành phố dự kiến thành lập đoàn vận động sang Paris vào tháng 3.2029 và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO trước tháng 10.2029 nếu có.

Thiền sư Tuệ Tĩnh là người xây dựng nền móng cho y học cổ truyền dân tộc

Nếu được UNESCO đồng thuận, Hải Phòng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh vào năm 2030.

Đại danh y Tuệ Tĩnh là người mở đầu trong sự nghiệp nghiên cứu các bài thuốc Nam, xây dựng nền móng cho y học cổ truyền dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, với những tài liệu, sổ sách để lại của ông cho y học cổ truyền đã và đang tiếp tục được phát huy góp phần không nhỏ cùng y học hiện đại đẩy lùi nhiều bệnh tật, cứu sống hàng nghìn người bệnh. Nhiều bệnh viện, trường y và viện nghiên cứu mang tên ông như một sự tri ân đối với công lao to lớn của người thầy thuốc kiệt xuất này.

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, nơi thờ Danh y Tuệ Tĩnh

Tư tưởng và tác phẩm của Tuệ Tĩnh không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, khẳng định bản sắc và vị thế của nền y học cổ truyền nước nhà.

Việc xây dựng hồ sơ không chỉ hướng tới sự kiện kỷ niệm năm 2030. Đây còn là quá trình nghiên cứu, kiểm chứng và hệ thống hóa các giá trị di sản của Tuệ Tĩnh. Qua đó, Hải Phòng có thêm cơ sở bảo tồn, phát huy di sản và giới thiệu những đóng góp của y học Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.