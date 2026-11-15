Hải Phòng: Đề nghị truy tố đối tượng dùng hóa chất công nghiệp tẩm nhuộm riềng xay

Tang vật vụ án. nguồn CTTĐT

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 25/6/2026, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất riềng xay do Nguyễn Văn Tài trực tiếp làm chủ tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang quy trình chế biến thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Tiến hành khám xét hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã được đóng gói hoàn chỉnh, đang tập kết chờ đưa đi tiêu thụ; 7,8 kg chất Vàng O (Auramine O) cùng toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị và dụng cụ phục vụ hoạt động xay xát, pha trộn.

Việc phát hiện và thu giữ kịp thời lô hàng này đã ngăn chặn hơn một tấn thực phẩm bẩn trước khi kịp thẩm thấu vào bữa ăn hằng ngày của hàng nghìn gia đình. Theo kết quả định giá của cơ quan chuyên môn, toàn bộ 1.084 kg riềng xay vi phạm bị thu giữ có trị giá 27,1 triệu đồng.

Nhằm củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định chất lượng đối với các mẫu tang vật thu giữ tại cơ sở của Nguyễn Văn Tài. Kết luận giám định khoa học đã lột trần bản chất nguy hiểm của những túi riềng xay bắt mắt này: trong các mẫu thành phẩm đều có chứa chất Vàng O.

Theo quy chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành, Vàng O (Auramine O) là một hợp chất nhuộm màu chuyên dụng trong công nghiệp (thường dùng để nhuộm vải, giấy, gỗ...), tuyệt đối không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm bởi độc tính cao và nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tài đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng lên án hơn, lời khai của bị can cho thấy đây không phải là sự thiếu hiểu biết nhất thời mà là hành vi cố ý bất chấp quy định pháp luật vì động cơ lợi nhuận. Tài thừa nhận bản thân nhận thức rõ Vàng O là chất cấm dùng trong thực phẩm và có hại trực tiếp cho sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên, nắm bắt tâm lý chuộng hình thức của người mua hàng, muốn những mẻ riềng xay giữ được sắc vàng tươi rực rỡ, bắt mắt, không bị thâm đen trong quá trình bày bán để dễ dàng cạnh tranh và tiêu thụ, Tài vẫn cố tình pha trộn hóa chất Vàng O với nước nghệ rồi đưa vào xay nhuyễn cùng riềng tươi. Sau khi hoàn tất công đoạn tạo màu, sản phẩm được đóng túi, phân phối rộng rãi cho các đầu mối tiểu thương nhỏ lẻ và bán trực tiếp cho người dân tại các khu chợ truyền thống.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết luận giám định khoa học, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố Nguyễn Văn Tài về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại phường Nam Đồng không chỉ phơi bày sự lạnh lùng của những kẻ sẵn sàng vượt qua lằn ranh đạo đức kinh doanh, đánh đổi sự an toàn của đồng loại để thu lợi bất chính, mà còn cho thấy tính chất tinh vi của các vi phạm tại những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ẩn mình trong khu dân cư. Sự vào cuộc quyết liệt của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm xâm hại an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi tới các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định về nguồn gốc nguyên liệu và phụ gia chế biến, góp phần làm sạch thị trường và bảo vệ vững chắc sức khỏe của Nhân dân.