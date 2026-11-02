Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Trước khi bước vào làm việc, đồng chí Lê Anh Quân đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc phường Đông Hải (Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) và Dự án xây dựng nhà ở để cho thuê tại quỹ đất 20% thuộc khu nhà ở phường Nam Hải cũ (nay thuộc phường Đông Hải).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố đang tập trung chỉ đạo triển khai 67 dự án với quy mô khoảng 83.903 căn hộ nhằm thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 – 2030 theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ là 32.850 căn.

Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành 3.482 căn và dự kiến trong những tháng cuối năm 2026 sẽ có thêm nhiều dự án hoàn thành xây dựng cũng như cất nóc, phấn đấu đưa tổng số 7.160 căn vào sử dụng để vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó, các dự án nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp như An Phát 1, Tân Trường, Đại An mở rộng cũng đang được tích cực thi công để sớm bàn giao, đưa vào khai thác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đàm Thanh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đại biểu dự họp cũng thẳng thắn phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất thực địa tại một số nơi cần được các địa phương đẩy nhanh hơn nữa; thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và trích nộp quỹ bảo trì đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành. Mặt khác, một số chủ đầu tư cần chủ động hơn trong việc cân đối nguồn lực, tổ chức thi công cũng như công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm, giá bán và quy trình tiếp cận nhà ở xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, chủ đầu tư, đồng thời nhấn mạnh đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của thành phố.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND thành phố rà soát cụ thể từng dự án, xây dựng đường găng tiến độ chi tiết và duy trì giao ban định kỳ hằng tháng để tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Chính quyền các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện thủ tục giao đất cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thi công.

Đối với các chủ đầu tư, đồng chí yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và cam kết đưa dự án vào khai thác đúng lộ trình, đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thông tin về đối tượng, điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và người lao động.