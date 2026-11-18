Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về tổng thể xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, các sở, ngành, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ thu hồi, sắp xếp và xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tổng số 273 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát, có 32 điểm nhà trống và 23 điểm chưa thu hồi theo chỉ đạo của thành phố. Số còn lại là 218 điểm phải thực hiện thu hồi, gồm 59 điểm thông qua khởi kiện tại tòa án và 159 điểm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi, sắp xếp và xử lý 273 cơ sở nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở ngay trong năm 2026

Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, đối thoại và vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang thuê nhà được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Kết quả bước đầu cho thấy cách làm này mang lại những chuyển biến tích cực. Đối với 159 điểm nhà, đất thuộc diện thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, đến ngày 12/11/2026, thành phố đã thu hồi được 148 điểm, đạt khoảng 93% kế hoạch. Trong đó, 24 điểm đã được bàn giao trong tình trạng nhà trống và chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, xử lý. Đáng chú ý, 124 điểm còn lại, bên thuê đã ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng trong thời gian thành phố chưa có phương án sắp xếp, xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thu hồi vẫn còn một số trường hợp phức tạp. Hiện có 5 điểm nhà chưa hoàn tất thủ tục thu hồi, trong đó 3 cơ sở đang được rà soát các tồn tại liên quan đến pháp lý đất đai và quy định pháp luật; 2 cơ sở phải chuyển sang phương án khởi kiện do người đứng tên hợp đồng thuê nhà đã qua đời, chưa thực hiện thủ tục bàn giao và cam kết tạm sử dụng. Ngoài ra, 6 điểm nhà đã có quyết định cưỡng chế nhưng cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động để các bên thực hiện thủ tục bàn giao.

Điểm nhà trên địa bàn phường Hồng Bàng đã được bàn giao và chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, xử lý.

Đối với 59 điểm nhà thực hiện thu hồi thông qua khởi kiện tại tòa án, 14 điểm đã hoàn thành cưỡng chế thi hành án theo bản án. Trong số 45 điểm khởi kiện, 44 điểm đã được tòa án thụ lý; một số trường hợp đã bàn giao nhà trống, cam kết bàn giao hoặc rút đơn khởi kiện để chuyển sang phương án xử lý phù hợp. Riêng một số vụ việc còn lại đang được tòa án thụ lý, giải quyết theo quy định.

Song song với thu hồi, thành phố cũng khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, khai thác quỹ nhà, đất sau khi tiếp nhận. Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận 62 điểm nhà, đất trống và đầy đủ hồ sơ đối với 125 điểm mà bên thuê đã ký biên bản cam kết bàn giao, trả nhà khi thành phố có phương án sắp xếp, xử lý.

Việc thu hồi cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố là bước quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sử dụng tài sản công kém hiệu quả, đưa quỹ nhà, đất vào khai thác đúng mục đích, phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.