Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Khám sức khỏe cho người dân ở xã Gia Lộc, Hải Phòng. (Ảnh: HẢI HÀ)

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân ngày 25/9, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho 3.065.257/4.212.201 người, đạt 72,77%.

Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động, có nhiều sáng kiến, đạt tỷ lệ người dân hưởng ứng cao trong tổ chức triển khai thực hiện; tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều.

Hiện còn 42 xã, phường, đặc khu chưa tổ chức khám; 14 địa phương có tỷ lệ thực hiện dưới 50%. Đáng lưu ý, tiến độ khám sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp còn thấp, mới đạt 331.456/1.089.809 người, tương đương 30,41%.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn theo đúng quy định, mới đây nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện theo từng nhóm đối tượng, xác định chính xác số người đã khám, chưa khám, tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức phối hợp, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, khám sức khỏe học sinh, sinh viên, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác; kế thừa kết quả khám, xét nghiệm, cận lâm sàng đã có theo quy định, hạn chế việc khám trùng, thanh toán trùng và lãng phí nguồn lực.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức công đoàn tại địa phương và các cơ quan liên quan thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khám sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Trường hợp phát hiện tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm khám sức khỏe cho người lao động theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả thực hiện khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Các địa phương chưa tổ chức khám hoặc có tỷ lệ khám dưới 50%, khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và thời gian khắc phục cụ thể; tập trung nguồn lực, tăng tốc thực hiện, không để tiếp tục chậm tiến độ.

Sau khi kết thúc các đợt khám tập trung, tổ chức rà soát những người chưa được khám hoặc khó tiếp cận để thực hiện khám bổ sung, khám lưu động phù hợp; đối với người đã được khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng các hình thức khác hoặc các đối tượng khó tiếp cận, không có nhu cầu khám sức khỏe, thực hiện rà soát, đối soát, kế thừa kết quả đã khám, không tổ chức khám trùng, đồng thời cập nhật dữ liệu lên hệ thống theo quy định.