Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, phấn đấu thông xe năm 2027

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển, qua các địa phương Dương Kinh, Nam Đồ Sơn, Kiến Minh, Kiến Hải.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên kiểm tra thực địa tại phường Dương Kinh.

Dự án được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 25/6/2026. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, triển khai tại các xã, phường: Kiến Minh, Kiến Hải, Dương Kinh và Nam Đồ Sơn.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án xây dựng đoạn tuyến từ đường nối ĐT.353 – ĐT.361 đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dài 1,05km, với nền đường rộng 37m, quy mô 8 làn xe.

Đoạn từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến đường bộ ven biển dài khoảng 6,5km, được đầu tư theo quy mô cao tốc 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m. Hai bên tuyến bố trí đường gom với mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 8m.

Cùng với tuyến chính, dự án đầu tư xây dựng hai nút giao khác mức liên thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và nút giao đường bộ ven biển; đồng thời xây dựng hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông đồng bộ; xây dựng hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.335 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 788,67 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, TP Hải Phòng đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Theo báo cáo, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án khoảng 82,53ha, thuộc địa bàn bốn xã, phường, gồm: Kiến Minh, Kiến Hải, Dương Kinh và Nam Đồ Sơn.

Trong đó, phường Dương Kinh có diện tích thu hồi lớn nhất, khoảng 34,406ha; xã Kiến Hải khoảng 24,922ha; xã Kiến Minh khoảng 15,039ha và phường Nam Đồ Sơn khoảng 8,178ha. Đến nay, các địa phương đã giải ngân hơn 462,296 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn tư vấn, đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Dự án phấn đấu khởi công trước tháng 1/2027 theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là phường Nam Đồ Sơn và xã Kiến Hải.

Để bảo đảm tiến độ khởi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Cụ thể, trong tháng 11/2026, xã Kiến Minh và phường Dương Kinh phải hoàn thành tối thiểu 95% công tác giải phóng mặt bằng; phường Nam Đồ Sơn và xã Kiến Hải hoàn thành 100%.

Đối với diện tích gần 73.697m² đất do Công ty VIDIFI quản lý trên địa bàn phường Dương Kinh, lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để thống nhất phương án giải quyết, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Khu tái định cư tại phường Dương Kinh và phường Nam Đồ Sơn. Sở Xây dựng được giao lưu ý nghiên cứu phương án thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan cây xanh… để hình thành khu tái định cư cho người dân có nơi ở mới đồng bộ, khang trang, sạch đẹp hơn nơi ở trước đây.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, sau khi được bàn giao mặt bằng, khẩn trương thi công Dự án, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2027, chậm nhất ngày 30/12/2027 tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng.

Duy Thanh