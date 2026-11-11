Hải Phòng: Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch bốn mùa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, sau hợp nhất, Hải Phòng có không gian phát triển rộng mở với diện tích hơn 3.194km², dân số khoảng 4,66 triệu người và quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Không gian du lịch hội tụ nhiều nguồn lực đặc sắc, từ biển đảo, vịnh, rừng, đô thị cảng đến chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và văn minh sông Hồng.

Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền cùng hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề xứ Đông, thành phố có điều kiện hình thành những hành trình bốn mùa, kết nối biển với di sản, đô thị với nông thôn.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng. Năm 2026 đặt mục tiêu đón 17,187 triệu lượt khách, doanh thu 20.582 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, sản phẩm và tuyến điểm còn thiếu liên kết, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và chất lượng phục vụ chưa cao.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thêm khách mà còn phải tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và quay trở lại.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón hơn 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố xác định Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc là những trung tâm động lực; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa - tâm linh, đô thị, kinh tế đêm, sự kiện, thể thao, golf, du lịch nông thôn và làng nghề; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn khai thác du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: Chủ đề của hội nghị khẳng định sức hấp dẫn đa dạng của Hải Phòng, nơi hội tụ vẻ đẹp của thành phố biển, chiều sâu của miền di sản và những trải nghiệm du lịch phong phú quanh năm; qua đó định vị Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt và giàu tiềm năng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Cùng với việc đánh giá đúng về tiềm năng, lợi thế, thực trạng khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch của Hải Phòng sau hợp nhất, các đại biểu đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Cùng với đó là đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố; chú trọng kết nối các tuyến du lịch di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp và nông thôn; hình thành các tour, tuyến liên vùng có tính kết nối và sức hấp dẫn.

Các giải pháp mở rộng kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy và các loại hình vận tải khác; tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chất lượng cao cũng được đề cập.

Tọa đàm “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với các địa phương Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Chi hội Lữ hành Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương với Chi hội Lữ hành các địa phương Đà Nẵng, Lâm Đồng, Ninh Bình và Hà Nội. Các thỏa thuận góp phần tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác du lịch giữa Hải Phòng với các địa phương; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, trao đổi nguồn khách và xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Duy Thanh