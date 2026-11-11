Hải Phòng: Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch

Định vị thương hiệu điểm đến bốn mùa

Chiều 11/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng năm 2026, với chủ đề “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch cùng các KOL, KOC trong lĩnh vực du lịch.

Hải Phòng sở hữu lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tài nguyên du lịch đa dạng. Là cửa ngõ ra biển của miền Bắc, thành phố có hệ thống giao thông đồng bộ với 5 loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không, tạo điều kiện thuận lợi kết nối các thị trường khách trong nước và quốc tế.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố dự kiến đón 17,187 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.582 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, lợi thế của du lịch Hải Phòng không chỉ nằm ở tài nguyên biển đảo mà còn ở chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và văn minh sông Hồng. Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền và hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề, thành phố có nhiều điều kiện để hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc riêng.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, những giá trị toàn cầu này vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa đặt ra yêu cầu bảo tồn nghiêm túc và khai thác có trách nhiệm. Phát triển du lịch cần gắn với bảo vệ tài nguyên, gìn giữ di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, lãnh đạo TP. Hải Phòng đề nghị ngành du lịch và các địa phương tiếp tục đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng khai thác các sản phẩm hiện có; đề xuất giải pháp nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Cùng với đó, Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố, chú trọng kết nối các tuyến du lịch di sản, văn hóa, tâm linh; mở rộng kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Tăng liên kết, nâng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng: TP. Hải Phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong không gian phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Lợi thế cạnh tranh nổi bật của Hải Phòng là sự hội tụ hài hòa giữa tài nguyên biển đảo, hệ thống di sản văn hóa và bản sắc đô thị cảng. Đây là nền tảng để thành phố phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có khả năng thu hút khách trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Hà Văn Siêu, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng số lượng khách mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và gia tăng giá trị đóng góp của du lịch đối với các ngành kinh tế khác.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất Hải Phòng tập trung vào một số định hướng trọng tâm. Trong đó, thành phố cần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế biển đảo, di sản, văn hóa và đô thị cảng; xây dựng các trải nghiệm có chiều sâu, tăng tính khác biệt và khả năng cạnh tranh của điểm đến. Đồng thời, phát huy vai trò cửa ngõ, trung tâm kết nối khách du lịch của vùng; chủ động liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương để hình thành những hành trình du lịch liên tỉnh, liên vùng có sức hấp dẫn.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo tồn tài nguyên, di sản và bảo vệ môi trường; chú trọng kiểm soát sức chứa, bảo vệ hệ sinh thái biển đảo và đa dạng sinh học. TP. Hải Phòng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, quản lý điểm đến, dự báo thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Hải Phòng trong nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản trị điểm đến.

Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng năm 2026 là dịp để cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Thông qua các hoạt động kết nối, Hải Phòng kỳ vọng hình thành thêm nhiều chương trình du lịch liên kết, khai thác hiệu quả các sản phẩm đặc trưng như khám phá di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà, du lịch văn hóa - tâm linh, trải nghiệm ẩm thực Hải Phòng (foodtour), nghỉ dưỡng biển và du lịch thể thao cao cấp.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP thành phố. Đến năm 2045, du lịch phấn đấu đóng góp trên 10% GRDP, đón 7 triệu lượt khách quốc tế, từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.