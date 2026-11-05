Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Một trong những hoạt động nằm trong Lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng. Ảnh: Sở VHTTDL HẢI PHÒNG

Theo hướng dẫn, công tác tuyên truyền tập trung làm rõ bối cảnh, ý nghĩa lịch sử và giá trị tư tưởng của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24.11.1946 tại Hà Nội. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đặt nền tảng tư tưởng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị, xác định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; nhấn mạnh vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Công tác tuyên truyền được triển khai trong tháng 11.2026, cao điểm từ ngày 10–24.11, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18–24.11.

Đáng chú ý, Hải Phòng chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Ngày hội điểm cấp thành phố diễn ra ngày 14.11 tại sáu địa phương, gồm phường Nguyễn Trãi, phường An Biên, xã Tứ Kỳ, xã Hùng Thắng, xã Thượng Hồng và đặc khu Cát Hải.

Các hoạt động được định hướng tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương; phần lễ trang trọng, ngắn gọn, phần hội mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng. Cùng với giao lưu văn nghệ, thể thao, trải nghiệm di sản, Ngày hội còn gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Một điểm nhấn trong hướng dẫn là yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; đồng thời lựa chọn ít nhất một mô hình hoặc hoạt động văn hóa có khả năng duy trì sau đợt cao điểm.

Việc lựa chọn các mô hình được định hướng gắn với bảo tồn di sản, phát huy giá trị làng nghề, nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương; kết hợp quảng bá du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa cơ sở văn minh, giàu bản sắc.

Bên cạnh các hoạt động tại cộng đồng, thành phố tập trung tuyên truyền những chương trình trọng điểm như chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” tối 24.11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; không gian trải nghiệm “Một không gian - nhiều trải nghiệm” ngày 21–22.11 và Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” từ ngày 21–23.11.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề, đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền trên nền tảng số thông qua e-magazine, podcast, infographic, video, bản đồ số di sản và kho tư liệu số, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền các hoạt động văn hóa phục vụ công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những nhóm còn hạn chế về điều kiện tiếp cận văn hóa; bảo đảm người dân không chỉ tham gia mà còn thực sự được thụ hưởng những giá trị văn hóa.

Hướng dẫn đồng thời yêu cầu công tác tổ chức, tuyên truyền phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hành chính hóa, phô trương, hình thức và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa.

Thông qua đợt tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng, Hải Phòng hướng tới khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của thành phố Cảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy văn hóa như một nguồn lực quan trọng trong xây dựng thành phố phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.