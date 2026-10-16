Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách phát triển HTX

Sáng 16/10, tại hội trường UBND phường Thiên Hương, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và Luật HTX năm 2023 cho thành viên các HTX thuộc cụm địa bàn gần 20 phường, xã trong khu vực. Hội nghị thu hút gần 100 đại biểu đại diện các HTX tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển KTTT giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 5/8/2026 của UBND TP Hải Phòng về phát triển KTTT mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2026–2030.

Bên cạnh đó, hội nghị triển khai các kế hoạch hỗ trợ củng cố HTX, tư vấn và hỗ trợ thành lập HTX mới trong năm 2026 của Liên minh HTX thành phố; đồng thời thông tin về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố và quy trình vay vốn từ quỹ.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Theo định hướng phát triển KTTT của TP Hải Phòng đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 900 HTX với khoảng 180.000 thành viên và khoảng 5 liên hiệp HTX hoạt động trong các lĩnh vực. Thành phố đặt mục tiêu có khoảng 600 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất hàng hóa quy mô lớn; tỷ lệ HTX được xếp loại tốt, khá đạt từ 60% trở lên; ít nhất 25% cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học. Đồng thời, phấn đấu trên 20% HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh và khoảng 50% HTX liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Thành phố cũng định hướng lựa chọn từ 6–10 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng mô hình, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, nhấn mạnh phát triển KTTT, HTX có ý nghĩa quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Đối với phường Thiên Hương, việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, nhất là HTX nông nghiệp, cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Hiện phường có 4 HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Các HTX đóng vai trò kết nối các hộ sản xuất, tổ chức cung ứng dịch vụ và hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Để phát huy vai trò này, ông Hậu cho rằng các HTX cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và thực hiện đầy đủ các quy định của Luật HTX năm 2023. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát nhu cầu thực tế của thành viên, đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ, tăng cường phối hợp trong sản xuất, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Ngô Văn Thắng, đại diện HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lại Xuân (xã Việt Khê), cho biết thời gian qua, HTX đã khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hải Phòng. Nguồn vốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương.

Từ thực tiễn hoạt động, đại diện HTX kiến nghị Liên minh HTX thành phố tiếp tục làm việc với các sở, ngành liên quan, trong đó có Sở Tài chính, và UBND TP Hải Phòng để rà soát các trụ sở xã, phường dôi dư sau sáp nhập, chưa được sử dụng. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án và hướng dẫn cụ thể về việc cho HTX thuê hoặc mượn lại các trụ sở này, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm hoạt động, góp phần củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các HTX tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ HTX trong giai đoạn 2026 -2030 của Trung ương và địa phương.

Thông qua hội nghị, Liên minh HTX TP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ các HTX nắm bắt cơ chế, chính sách hiện hành, tiếp cận nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị. Đây cũng là dịp để các HTX trao đổi khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX theo hướng hiệu quả và bền vững.