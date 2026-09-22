Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026

Theo công văn của Sở VHTTDL Hải Phòng gửi các cơ quan báo chí Trung ương hợp tác truyền thông với thành phố năm 2026, hoạt động tuyên truyền được triển khai theo Kế hoạch số 111/KH-BTC ngày 3.9.2026 của Ban Tổ chức Lễ hội và Kế hoạch số 324/KH-TBNDTT ngày 8.9.2026 của Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền, truyền thông.

Sở VHTTDL đề nghị nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và kế hoạch của Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền, truyền thông Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Đối với Đài Truyền hình Việt Nam, Sở đề nghị xây dựng các phóng sự, chương trình quảng bá Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; đồng thời phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng xây dựng phóng sự, đưa tin về lễ hội.

Các cơ quan báo chí Trung ương hợp tác truyền thông với Hải Phòng được đề nghị chỉ đạo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền; tăng cường thông tin trước, trong và sau lễ hội, đồng thời phân công phóng viên tham dự, đưa tin các hoạt động theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26.9 đến 4.10 (tức ngày 16 - 24.8 âm lịch), với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản.

Lễ hội năm nay tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Một trong những điểm nhấn là việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Công tác tổ chức năm nay được triển khai theo hướng mở, lấy người dân và du khách làm trung tâm, tăng các hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản.

Trước thời điểm chính hội, sáng 20.9, Ban Tổ chức đã tổ chức Lễ cáo yết tại đền Kiếp Bạc, nghi lễ truyền thống mở đầu mùa hội. Các hoạt động chính của lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày 26.9.