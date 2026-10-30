Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Các nội dung triển khai tại hội nghị gồm: Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết số: 29-NQ/TW, 30 NQ/TW, 31-NQ/TW và Chương trình hành động số 47 CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Triển khai Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; triển khai Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và Chương trình hành động số 48 CTr/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai nội dung trọng tâm của Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, gắn với nhiệm vụ của thành phố, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 (13%); tiến độ triển khai xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Tiếp theo các văn kiện từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, 9 văn kiện của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV lần này tiếp tục bổ sung, củng cố nền tảng chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố là lên kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt và hiệu quả, kịp thời đưa các quyết sách của Trung ương đi vào cuộc sống.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương hoàn thành việc quán triệt thực chất, đúng tiến độ; chuyển mạnh từ “học tập, quán triệt” sang “tổ chức thực hiện”.

Đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp chủ trì, trực tiếp quán triệt và chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt ở cấp mình; không khoán trắng cho cơ quan tham mưu; kiên quyết khắc phục tình trạng “đại khái, học cho xong” mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ ra; thước đo cuối cùng không phải là bài thu hoạch, mà là việc làm, sản phẩm và sự chuyển biến ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy đã được thiết kế theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời hạn; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực.

Các Nghị quyết số 29, 30, 31-NQ/TW được thực hiện theo một kế hoạch đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm với 6 nhóm nhiệm vụ chung, liên thông và 74 nhiệm vụ chuyên đề, cụ thể.

Các đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ vào đó cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chương trình của cấp mình; không sao chép, không “bê nguyên” văn bản cấp trên, không giao trùng lặp, không để khoảng trống trách nhiệm; hạn chế tối đa làm phát sinh thêm thủ tục, hội họp, báo cáo không cần thiết.

Không lấy việc ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, hoàn thành quy trình làm căn cứ chủ yếu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; lấy sản phẩm đầu ra và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Kết quả thực hiện là căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.