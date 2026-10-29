Hải Phòng đẩy mạnh phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Hải Phòng phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh nguồn Internet.

Đồng thời, kế hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp. Qua đó, chương trình góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Nhằm bảo đảm tính khả thi, UBND thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải diễn ra đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả. Các nhiệm vụ được lồng ghép chặt chẽ với các chương trình, đề án hiện hành để tránh tình trạng trùng lặp, dàn trải, trong đó ưu tiên hàng đầu cho các công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng, tạo ra giá trị gia tăng cao và phù hợp với thế mạnh của Hải Phòng. Thành phố cũng chú trọng huy động đa dạng nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cho công tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng nền tảng, đồng thời khuyến khích khối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Về định hướng tổng thể, Hải Phòng xác định công nghiệp sinh học trong nông nghiệp và môi trường sẽ là trụ cột nền tảng để đổi mới mô hình tăng trưởng, giúp thành phố từng bước làm chủ các công nghệ lõi và công nghệ chiến lược. Việc xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp sinh học có sức cạnh tranh cao không chỉ phục vụ nền nông nghiệp xanh, bền vững mà còn thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng ở mức "hai con số", bảo đảm tự chủ công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Lộ trình thực hiện được thành phố phân kỳ rõ ràng theo từng giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng tập trung rà soát, xác định các sản phẩm tiềm năng để thương mại hóa; ưu tiên tiếp nhận các công nghệ chiến lược như công nghệ gen, tế bào, chọn giống chính xác; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo quản và chế biến sâu phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh việc hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ sinh học, thành phố sẽ xây dựng các mô hình trình diễn nhân rộng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cũng như người sản xuất.

Bước sang giai đoạn 2031 - 2035, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục làm chủ và chuyển giao các công nghệ sinh học thế hệ mới, hình thành chuỗi liên kết nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh hoàn chỉnh cho các sản phẩm có thế mạnh cạnh tranh. Thành phố sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị, thu hút nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp gắn liền với các vùng sản xuất liên kết. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp sinh học nông nghiệp và môi trường sẽ trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng hàng đầu, giúp Hải Phòng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh vững chắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch số 431/KH-UBND đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, tập trung phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới cùng các loại vắc-xin, chế phẩm sinh học tiên tiến. Tiếp đó, thành phố đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thu hút doanh nghiệp thành lập cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm và hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu đến thị trường cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, Hải Phòng chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế ưu đãi đầu tư, chính sách thu hút nhân tài và phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mở rộng hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm thu hút nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ mới. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và phổ biến kiến thức khoa học cũng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động khuyến nông và giới thiệu mô hình hiệu quả. Kế hoạch này chính thức thay thế Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 23/10/2023, bảo đảm sự thống nhất với các đề án phát triển đã được phê duyệt trước đó.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 431/KH-UBND, tạo động lực quan trọng đưa kinh tế - xã hội Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.