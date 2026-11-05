Hải Phòng: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công

Điểm cầu TP Hải Phòng. Nguồn CTTĐT

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động đào tạo kỹ thuật thuần túy, sự kiện mang tính nền tảng nhằm đồng bộ hóa dữ liệu vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị. Việc đưa Cổng thông tin trực tuyến vào vận hành thực tế sẽ thay thế triệt để phương thức tổng hợp thủ công, rời rạc trước đây; từ đó hình thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Đây là mắt xích then chốt giúp tối ưu hóa biên chế, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng vị trí công tác và nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của bộ máy từ cấp cơ sở đến Trung ương.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng, Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng đông đảo đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu vị trí việc làm trên toàn thành phố đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, chủ động trong việc tiếp cận công cụ quản trị hiện đại.

Dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các đại biểu đã tìm hiểu sâu cơ chế vận hành Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến - hạ tầng số được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn phương thức quản lý thủ công trước đây. Điểm tựa của đợt tập huấn lần này nằm ở tính thực chiến cao: cán bộ tham mưu không chỉ nắm chắc quy trình phân quyền, bảo mật hay cập nhật dữ liệu, mà còn trực tiếp thực hành chuẩn hóa chuỗi 9 biểu mẫu nghiệp vụ (từ A1 đến D2). Việc rà soát, liên kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ, sản phẩm với từng vị trí công tác giúp các cơ quan, đơn vị nhìn nhận rõ bản chất khác biệt giữa "nhu cầu nhân lực tính toán" và "chỉ tiêu biên chế giao", từ đó làm cơ sở cho việc bố trí con người một cách khoa học, thực chất.

Thông qua việc kết hợp giữa truyền đạt lý luận, thao tác mẫu trên bộ dữ liệu thực tế và giải đáp vướng mắc trực tiếp, hội nghị đã giúp lực lượng làm công tác tổ chức tại Hải Phòng thuần thục quy trình 8 bước nghiệp vụ. Tích hợp chế độ báo cáo định kỳ theo Kết luận số 107-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên nền tảng số không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà là bước đi chiến lược nhằm siết chặt kỷ cương dữ liệu, tạo tiền đề vững chắc cho lộ trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản trị công của thành phố Cảng trong giai đoạn mới.