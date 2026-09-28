Hải Phòng đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố hơn 22.669 tỷ đồng
Ngày 28/9, Thông tin từ thành phố Hải Phòng cho biết, Hội đồng nhân dân thành phố vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.
Tuyến đường hình thành trục giao thông liên kết Đông-Tây thành phố
Dự án tuyến đường kết nối Đông - Tây dài 23,59km mặt cắt ngang đường 68m, tổng mức đầu tư 22.669,285 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.
Mục tiêu dự án đầu tư nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa 2 trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng (trung tâm đô thị phía Tây và phía Đông thành phố) với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch; hình thành tuyến đường có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly, thời gian di chuyển giữa 2 đô thị trung tâm và tạo ra trục cảnh quan kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau hợp nhất.
Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; phát huy lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang rộng 68 m, với lộ giới quản lý quy hoạch 110 m. Tuyến gồm 6 làn xe chính tốc độ cao, vận tốc thiết kế 100 km/h và 4 làn đường song hành, vận tốc thiết kế 60 km/h.
Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 284,77 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 22.669 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.
Tuyến đường cũng giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là quốc lộ 5 đi qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.
Địa điểm thực hiện dự án qua địa bàn các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng có 3 dự án thành phần, gồm: Dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy (km0+000 - km3+188); Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến (km3+188 - km23+589,40).
Trước đó, Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đã thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết, đánh giá dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng thẩm quyền xem xét của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hai-phong-dau-tu-tuyen-duong-ket-noi-dong-tay-thanh-pho-hon-22669-ty-dong-179260928140520057.htm