Hải Phòng đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố hơn 22.600 tỷ đồng

Theo đó, HĐND TP. Hải Phòng xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông quan trọng, gồm: Dự án đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố; Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt (đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353.

Kỳ họp xem xét việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; giao biên chế và hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026; quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hải Phòng.

Trong lĩnh vực tài chính, đất đai, kỳ họp sẽ xem xét điều chỉnh Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất giai đoạn 2025-2026 và phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất giai đoạn 2026-2030; phê duyệt mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ phát triển đất TP. Hải Phòng; phê duyệt mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung đến hết năm 2030, danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ đầu tư phát triển TP. Hải Phòng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất; thông qua danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư thực hiện trước việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất theo khoản 7 điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội (đợt 2); Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố quản lý; quy định nội dung, mức chi quản lý và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa 2 trung tâm đô thị lớn phía Tây và phía Đông thành phố, có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly, thời gian di chuyển.

Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; phát huy lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dự án giúp giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 5, tạo kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.

HĐND TP. Hải Phòng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố hơn 22.600 tỷ đồng.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 23,59km, mặt cắt ngang rộng 68m, có 6 làn xe chính tốc độ cao, vận tốc thiết kế 100 km/h và 4 làn đường song hành, vận tốc thiết kế 60 km/h; lộ giới quản lý quy hoạch tới 110m.

Địa điểm thực hiện dự án qua địa bàn các xã, phường là An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng của TP. Hải Phòng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 22.669 tỷ đồng.