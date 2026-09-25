Hải Phòng: Đầu tư tuyến đường kết nối Đông Tây gần 22.670 tỷ đồng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng thông tin về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây, thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 5 sáng 25/9.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.669 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố khoảng 7.552 tỷ đồng (chiếm khoảng 33%); vốn của nhà đầu tư khoảng 15.117 tỷ đồng (chiếm 67%). Tuyến đường đi qua địa bàn các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng - thành phố Hải Phòng.

Trong đó, đoạn tuyến từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất; nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu. Quỹ đất dự kiến thanh toán gồm 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 360,28ha tại các khu vực Hồng Bàng, An Hải, An Dương và Thủy Nguyên.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 284,77ha đất, trong đó có đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp; dự kiến có khoảng 655 hộ dân phải di dời một phần hoặc toàn bộ.

Tuyến đường có chiều dài toàn tuyến khoảng 23,59km, chiều rộng mặt cắt ngang đường 68m (lộ giới quản lý quy hoạch 110m) bao gồm: 6 làn xe tuyến chính tốc độ cao 100km/h; 4 làn đường song hành tốc độ thiết kế 60km/h; dải phân cách giữa 15m; dải phân cách giữa đường song hành và đường chính tối thiểu 2x3m.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng có 3 dự án thành phần, gồm: Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật toàn tuyến; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.773 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây, đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy (Km 0+000 - Km 3+188), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.778 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây, đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến (Km 3+188 - Km23+589,40), đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, áp dụng hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.117 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây, thành phố Hải Phòng được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra vào sáng 25/9.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hình thành trục giao thông liên kết hai trung tâm đô thị, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường, đồng thời kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng; đảm bảo khai thác, kết nối đồng bộ, hiệu quả các tuyến đường quy hoạch đã được phê duyệt và các tuyến đường đang triển khai trong khu vực (đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường Gia Bình - Lạch Huyện ...)

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, logistics và các vùng sản xuất; giảm áp lực cho quốc lộ 5 và mạng lưới đường hiện hữu; tạo điều kiện để hình thành các khu vực phát triển mới theo quy hoạch và tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Hội nghị cũng được thông tin về quy định giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng quản lý; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và dự án đường nối quốc lộ 5 và quốc lộ 10 qua địa bàn phường Kiến An.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực, với hơn 2.300 tin, bài viết. Các thông tin báo chí cơ bản tích cực, kịp thời, bám sát định hướng tuyên truyền; phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố và đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương lớn của thành phố. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu về thăm Hải Phòng (20, 21/10/1946 - 20, 21/10/2026); tuyên truyền về Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng thời, tuyên truyền đậm nét về Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu 2026 và Bộ nhận diện Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; chiến dịch khám sức khỏe toàn dân và tháng cao điểm “Vì người nghèo".

Duy Thanh