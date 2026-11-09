Hải Phòng: Đầu tư trung tâm hội nghị quy mô 1.200 khách tại khu đô thị Bắc sông Cấm

UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thủy Nguyên Phát thuê 17.813m2 đất tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị.

Trung tâm hội nghị có tổng mức đầu tư hơn 1.005 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng hơn 17.800m2. Công trình chính là tổ hợp trung tâm tổ chức sự kiện, diện tích xây dựng khoảng 6.528m2, gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 49.164m2.

Dự án được phê duyệt đầu tư tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Trung tâm được thiết kế đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện có quy mô từ 500 - 1.200 khách. Dự án bố trí khoảng 5.979m2 cây xanh công cộng kết hợp mặt nước và hơn 5.217m2 giao thông nội khu, cùng hệ thống hạ tầng, tiện ích phụ trợ đồng bộ. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến trong vòng 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Đây là đất thương mại, dịch vụ, được nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền hằng năm. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định cho thuê.

Công trình hướng tới phục vụ các hội nghị, sự kiện quy mô lớn, trong đó có khả năng đăng cai những sự kiện mang tầm quốc tế. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu đô thị mới Bắc sông Cấm.