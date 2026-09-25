Hải Phòng đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng xây tuyến đường kết nối Đông Tây

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, đã thông tin về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 22.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố hơn 7.500 tỷ đồng; vốn của nhà đầu tư hơn 15.100 tỷ đồng. Tuyến đường của dự án đi qua địa bàn các xã/phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng (TP Hải Phòng).

Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, chủ trì hội nghị cung cấp thông tin. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ông Nguyễn Quang Quỳnh, dự án dự kiến sử dụng hơn 284ha đất, trong đó có đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp; dự kiến có khoảng 655 hộ dân phải di dời một phần hoặc toàn bộ.

“Thành phố đã rà soát, chuẩn bị các khu tái định cư tại các địa bàn bị ảnh hưởng; đồng thời bố trí nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Quá trình triển khai dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; quan tâm đến chỗ ở, đời sống và điều kiện ổn định lâu dài của các hộ dân bị ảnh hưởng, thực hiện đầy đủ chính sách và tạo điều kiện ổn định cuộc sống; hướng tới tạo lập điều kiện sống, điều kiện sản xuất, kinh doanh và cơ hội phát triển tốt hơn cho người dân trong khu vực dự án”, ông Nguyễn Quang Quỳnh thông tin.

Dự án có chiều dài toàn tuyến 23,59km, chiều rộng mặt cắt ngang đường 68m gồm 6 làn xe tuyến chính tốc độ cao 100km/giờ; 4 làn đường song hành tốc độ thiết kế 60km/giờ… Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Ông Nguyễn Quang Quỳnh thông tin tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Nguyễn Quang Quỳnh cũng cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây TP Hải Phòng được xác định là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành một trục kết nối trực tiếp giữa khu vực phía Tây và phía Đông của TP Hải Phòng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đã được Thành ủy, UBND và HĐND thành phố xác định là công trình trọng điểm, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026–2030, phấn đấu khởi công trong tháng 12-2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phong Doanh, Chủ tịch UBND phường Kiến An, TP Hải Phòng, đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối với Quốc lộ 5 (đoạn qua phường Kiến An). Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 5.300 tỷ đồng và thực hiện giai đoạn 2025-2029. Dự án này có ảnh hưởng tới 177 hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt hơn 90%, đã bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.