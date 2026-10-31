Hải Phòng đầu tư hơn 1.060 tỷ đồng xây dựng 31 công viên, vườn hoa

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn: Trong giai đoạn 2021 - 2026, thành phố Hải Phòng triển khai Chương trình đầu tư hơn 1.060,3 tỷ đồng để xây dựng 31 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 42,12 ha.

Chương trình chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 2021 - 2022 hoàn thành 08 dự án (6,09 ha) và giai đoạn 2022 - 2026 đầu tư 23 dự án (36,03 ha). Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành 22/31 dự án.

Trong số 22 dự án đã hoàn thành có 9 dự án công viên, vườn hoa đã được bàn giao cho Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý. Sau khi tiếp nhận, Sở đã chỉ đạo nhà thầu duy tu, chăm sóc cây xanh, hệ thống chiếu sáng và dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên, liên tục theo quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, các công trình này luôn giữ được cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng thông tin về việc bàn giao hệ thống công viên, vườn hoa cho địa phương quản lý từ năm 2027. Ảnh: Vũ Trang

Bên cạnh đó là 9 dự án khác đã được bàn giao về cho các địa phương tiếp nhận quản lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay có 4 dự án dù đã thi công xong nhưng chưa thể bàn giao quản lý. Trong đó, có 2/4 dự án do nhà thầu đang phải khắc phục một số tồn tại ở hạng mục trồng cây xanh nên vẫn chưa bàn giao được cho địa phương .

Tình trạng chậm trễ này dẫn đến hiện tượng cây xanh thiếu sự chăm sóc thường xuyên, cỏ mọc um tùm, thiếu thùng rác hoặc thùng rác quá tải không nắp đậy, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng lớn đến không gian vui chơi của người dân. Còn 2/4 vườn hoa vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán, dự kiến sẽ nghiệm thu, bàn giao 1 vườn hoa trong tháng 10/2026 và 1 vườn hoa sẽ bàn giao trước ngày 15/12/2026.

Đối với các dự án đang triển khai (9/31 dự án), thành phố ghi nhận 07 dự án đang tiến hành thi công tại các phường An Biên, Đồ Sơn, Hải An, Hồng Bàng, Ngô Quyền. Trong số này, có 5/7 dự án thuận lợi không vướng mặt bằng, đạt tiến độ thi công cao nhất tới 95% khối lượng hợp đồng và cam kết hoàn thành trong năm 2026.

Hiện, thành phố vẫn còn 2 dự án đã phê duyệt nhưng chưa đủ điều kiện thi công, dự kiến sẽ khởi công tháng 11/2026, 2 dự án này hiện đã hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư, bố trí vốn và đang thực hiện các bước thiết kế, lựa chọn nhà thầu.

Phường Hải An cơ bản hoàn thành GPMB cho xây dựng công viên, vườn hoa và sẽ đưa vào sử dụng từ 1/1/2027. Ảnh: Lâm Du

Dù đạt được những kết quả tích cực, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai các công viên, vườn hoa đang thi công và chuẩn bị thi công của Hải Phòng phải đối mặt với nhiều khó khăn: Về mặt bằng, có 2/7 dự án đang thi công bị chậm tiến độ do chưa giải phóng xong mặt bằng. Thành phố đang tích cực đôn đốc, dự kiến bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 10/2026 và thậm chí phải lên phương án cưỡng chế đối với 1 dự án.

Đồng thời biến động giá cả và khan hiếm nguyên vật liệu khiến các nhà thầu gặp áp lực tài chính lớn, phải thi công cầm chừng. Điều này trực tiếp làm chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết, khiến khối lượng thực hiện của các dự án bị ảnh hưởng nặng nề.

Đồng thời Sở Xây dựng cho rằng cần bố trí kinh phí cho công tác vận hành, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng và vệ sinh.

Được biết, Hải Phòng đang quyết tâm để 31/31 công viên vườn hoa đưa vào sử dụng từ đầu năm 2027.