Hải Phòng: Đầu tư hơn 1.019 tỉ đồng xây dựng tuyến nối các đường tỉnh 391 và 390

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Nam Đồng và phường Ái Quốc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp I. Giai đoạn chuẩn bị dự án thực hiện trong năm 2026; giai đoạn thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028.

Theo quyết định phê duyệt, điểm đầu dự án kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Thái Bình tại Km0+951,30 thuộc dự án cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn tuyến đường Vành đai I thành phố Hải Dương cũ, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C, đang được triển khai thi công.

Điểm cuối tại Km6+081, giao đường tỉnh 390 tại Km16+450, thuộc phường Ái Quốc. Tuyến có chiều dài khoảng 5,13km.

Phối cảnh dự án

Quy mô dự án gồm 2 đoạn. Trong đó, đoạn từ đường dẫn cầu vượt sông Thái Bình đến đường tỉnh 390C dài khoảng 1,53km được đầu tư mở rộng về bên phải, bảo đảm sau đầu tư nền đường rộng 42m. Đoạn từ đường tỉnh 390C đến đường tỉnh 390 dài khoảng 3,6km được xây dựng mới với quy mô nền đường tương tự.

Toàn tuyến được đầu tư mặt đường gồm 2 làn xe mỗi chiều, mỗi bên rộng 11,25m; dải phân cách giữa rộng 9,5m và hè đường hai bên, mỗi bên rộng 5m.

Cùng với tuyến đường, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, hào kỹ thuật, an toàn giao thông, cây xanh và chiếu sáng.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai I khu vực đô thị phía Tây thành phố theo quy hoạch, tăng cường kết nối mạng lưới giao thông khu vực và góp phần giảm ùn tắc trên QL5. Đồng thời tạo kết nối thuận lợi khi triển khai đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.