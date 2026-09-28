Hải Phòng đầu tư dự án đường Đông Tây hơn 22.669 tỷ đồng theo hình thức BT

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng. Nguồn: CTTTĐ Hải Phòng.

HĐND TP. Hải Phòng hôm 25/9/2026 đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng nhằm nối liền đô thị trung tâm phía Đông (Hải Phòng cũ) với đô thị trung tâm phía Tây (Hải Dương cũ) với tổng mức đầu tư 22.669,285 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.

DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC ĐÔNG TÂY THEO HÌNH THỨC BT

Dự án có mục tiêu hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa hai trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng (trung tâm đô thị phía Tây và phía Đông thành phố) với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch, quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly khoảng cách, thời gian di chuyển giữa hai đô thị trung tâm và tạo ra trục cảnh quan kiến trúc của Hải Phòng sau hợp nhất. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, hình thành quỹ đất mới hai bên, tạo động lực thu hút đầu tư, giảm tải cho mạng lưới giao thông, nhất là quốc lộ 5.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm đô thị phía Tây và phía Đông thành phố, chiều dài toàn tuyến 23,59km, chiều rộng mặt cắt ngang đường 68m (lộ giới quản lý quy hoạch 110m) bao gồm 6 làn xe tuyến chính tốc độ cao vận tốc thiết kế 100km/giờ, 4 làn xe đường song hành tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Dự án tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng có quy mô sử dụng đất 284,77ha đất tại địa bàn các xã phường An Dương, An Phong (phía Đông Hải Phòng), Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Ái Quốc, Nam Đồng (phía Tây Hải Phòng), ảnh hưởng tới 655 hộ dân.

Nhà đầu tư lập đề xuất dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn East Star IP (trụ sở đăng ký tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, Hải Phòng). Tổng mức đầu tư dự án 22.669,285 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật), dự án thành phần 2 (xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thuỷ từ Km0+000 – Km3+ 188), dự án thành phần 3 (xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ đường Tỉnh Thuỷ đến cuối tuyến từ Km3+188 – Km23+589,4). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 – 2030.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho rằng tuyến đường Đông Tây sẽ giải quyết những bất cập kết nối giao thông giữa đô thị phía Đông và phía Tây thành phố vì quốc lộ 5 đã quá tải nghiêm trọng, còn đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khoảng cách kết nối dài, chi phí vận tải cao, không thuận lợi cho kết nối nội vùng. Tuyến đường kết nối Đông Tây không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn rút ngắn thời gian kết nối giữa các vùng phát triển của thành phố Hải Phòng mới, tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics, giảm áp lực cho quốc lộ 5 và mạng lưới giao thông hiện hữu.

SỬ DỤNG 7 KHU ĐẤT HƠN 360HA THANH TOÁN

Theo Tờ trình của UBND TP. Hải Phòng, trong 3 dự án thành phần, dự án thành phần 1 vốn đầu tư 4.773,051 tỷ đồng và dự án thành phần 2 vốn đầu tư 2.779,629 tỷ đồng được đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, chiếm khoảng 33% tổng mức đầu tư dự án. Riêng dự án thành phần 3 có vốn đầu tư 15.117,605 tỷ đồng (67% tổng mức đầu tư) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Trong số 15.117,605 tỷ đồng vốn nhà đầu tư, vốn chủ sở hữu là 2.267,64 tỷ đồng (chiếm 15% dự án thành phần 3), vốn vay là 12.849,965 tỷ đồng (chiếm 85% dự án thành phần 3). Đối với phần vốn nhà đầu tư, thành phố Hải Phòng dự kiến sử dụng 7 khu đất đối ứng thanh toán với tổng diện tích khoảng 360,28ha, giá trị 7 khu đất được xác định là 21.576,416 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 6.504 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại là 15.072,416 tỷ đồng.

Cụ thể, tại phường Hồng Bàng có 2 khu đất. Khu số 1 giáp đường Hồng Bàng diện tích 1,8ha được xác định giá trị 472,881 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 243 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại là 229,881 tỷ đồng. Khu số 2 giáp đường dẫn cầu Bính diện tích 17,1ha được xác định giá trị 3.057,821 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 497 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 2.560,821 tỷ đồng.

Tại phường An Hải có 2 khu đất. Khu số 1 giáp tuyến đường nối từ nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Máng Nước – Tôn Đức Thắng) diện tích 67,5ha được xác định giá trị 5.808,824 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 2.700 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 3.108,824 tỷ đồng. Khu số 2 giáp đường Nguyễn Trường Tộ và sông Lạch Tray diện tích 141ha được xác định giá trị 3.603,072 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.210 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 2.392,072 tỷ đồng.

Tại phường An Dương có 2 khu đất. Khu số 1 giáp đường Nguyễn Trường Tộ diện tích 27,6ha được xác định giá trị 1.006,688 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 689 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 317,688 tỷ đồng. Khu số 2 giáp quốc lộ 10 (đối diện khu công nghiệp Tràng Duệ) diện tích 26,8ha được xác định giá trị 847,496 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 201 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 646,496 tỷ đồng.

Tại phường Thuỷ Nguyên có 1 khu đất giáp phía Bắc khu công nghiệp VSIP, giáp đường Trần Hưng Đạo, diện tích 78,48ha được xác định giá trị 6.779,634 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 964 tỷ đồng, giá trị sử dụng đất còn lại 5.815,634 tỷ đồng. Việc thanh toán cho nhà đầu tư được thực hiện thành nhiều lần, trường hợp có thay đổi về quy định pháp luật về thanh toán, Hải Phòng sẽ xem xét áp dụng thanh toán theo phương thức mới.

Theo ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, việc đầu tư theo hình thức BT là hướng tiếp cận nhằm kết hợp nguồn lực Nhà nước với nguồn lực xã hội, tạo thêm dư địa huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch.