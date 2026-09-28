Hải Phòng đầu tư 22.000 tỷ đồng cho trục giao thông chiến lược mới

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, việc mở rộng không gian phát triển đang đặt thành phố Hải Phòng mới trước một bài toán phát triển tổng thể hoàn toàn mới.

Câu chuyện của Hải Phòng không còn là làm thế nào để phát triển từng địa phương, khu vực riêng lẻ, mà phải kết nối hai cực tăng trưởng quan trọng, khu vực đô thị Hải Dương cũ ở phía Tây và trung tâm Hải Phòng cũ ở phía Đông, tạo thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế đi lên.

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này lại là điều không dễ, nếu thiếu sự kết nối của hạ tầng giao thông.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, hiện nay, kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây thành phố - tức là đô thị thành phố Hải Dương cũ - với khu vực phía Đông thuộc thành phố Hải Phòng cũ, chủ yếu thông qua Quốc lộ 5 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thực tế cho thấy, cả hai tuyến giao thông này đều đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đáp ứng yêu cầu kết nối và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Hiện Quốc lộ 5 đang khai thác trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trong khi không còn dư địa để mở rộng theo quy hoạch.

Trong khi đó, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chủ yếu phục vụ giao thông đối ngoại, khoảng cách kết nối dài, chi phí vận tải cao, không thuận lợi cho kết nối nội vùng Đông - Tây của thành phố.

Các tuyến kết nối khác giữa hai khu vực này chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, đi qua khu dân cư hiện hữu, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế lâu lâu dài của khu vực.

Chính vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu kết nối phía Đông và phía Tây thành phố, Hải Phòng đang triển khai một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhất giai đoạn 2026 - 2030, đó là tuyến đường kết nối Đông - Tây TP. Hải Phòng.

Tuyến đường kết nối Đông - Tây được nghiên cứu để giải quyết điểm nghẽn kết nối của cả một khu vực rộng lớn, với điểm đầu kết nối quốc lộ 10 và điểm cuối kết nối đường vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ.

Tại Kỳ họp thứ 5, sáng 25/9 vừa qua, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa hai trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch.

Dự án nhằm phát triển một tuyến đường có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly, thời gian di chuyển giữa hai đô thị trung tâm và tạo ra trục cảnh quan kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau sáp nhập.

Theo đó, tuyến đường kết nối Đông - Tây TP. Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 23,59km, chiều rộng 68m bao gồm sáu làn xe tuyến chính được thiết kế tốc độ 100 km/giờ, bốn làn xe song hành tốc độ thiết kế là 60 km/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 22.660 tỷ với tổng diện tích đất sử dụng là khoảng trên 284ha.

Tuyến đường sẽ chạy qua chín xã, phường của thành phố Hải Phòng là An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc và Nam Đồng. Dự án dự kiến thi công xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 2027 đến 2029 và đưa vào sử dụng vào năm 2030.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng nhu cầu phát triển, dự án được phân chia thành ba dự án thành phần độc lập. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng sẽ được đầu tư cồng bằng nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 2 là xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy sẽ được đầu tư công bằng nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 3 là xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến, sẽ được đầu tư thương thức đối tác công tư PPP, hình thức BT, thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất thanh toán khoảng 360ha tại các phường Hồng Bàng, An Hải, An Dương và Thủy Nguyên.

Không đơn thuần là một tuyến đường giao thông, trục kết nối Đông - Tây đây được xem là "xương sống phát triển" của Hải Phòng trong giai đoạn mới, giúp liên kết hai trung tâm đô thị lớn, giảm tải cho Quốc lộ 5 và mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho toàn bộ hành lang kinh tế phía Đông Hà Nội.

Theo đó, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang giao thương mới kết nối trung tâm đô thị Hải Dương, khu vực Kim Thành, Thanh Hà; các khu công nghiệp trọng điểm với hệ thống cảng biển của Hải Phòng và các trung tâm logistics liên vùng trọng yếu của khu vực.

Dự án cũng giúp kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng, gồm: đường vành đai I thành phố Hải Dương cũ, cao tốc Vành đai V vùng Thủ đô trong tương lai, đường trục Đông Tây Kim Thành, Đường tỉnh 390, 390B, Quốc lộ 17B, 10..., tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng sau hợp nhất.

Nhờ đó, dự án sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, logistics và các vùng sản xuất; giảm áp lực cho Quốc lộ 5 và mạng lưới đường hiện hữu; tạo điều kiện để hình thành các khu vực phát triển mới theo quy hoạch và tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyến đường Đông - Tây không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa Hải Dương và Hải Phòng, mà còn mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới.

Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra gần 11.800ha quỹ đất phát triển mới dọc hai bên tuyến đường, trong đó, đất công nghiệp khoảng 2.398ha; đất đô thị, thương mại dịch vụ mới khoảng 2.229ha; đất nông nghiệp công nghệ cao khoảng 1.530ha; đất giao thông mới khoảng 817ha...

Đây chính là quỹ đất tạo dư địa hình thành các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ và các khu công nghiệp thế hệ mới, tạo động lực thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, sau khi hoàn thành, tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng sẽ góp phần tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất và tiềm năng của các khu vực còn dư địa, đặc biệt là khu vực phía Tây thành phố, tạo ra một hành lang phát triển mới cho TP. Hải Phòng trong tương lai.