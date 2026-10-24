Hải Phòng đấu giá đất Bắc Sông Cấm giá gần 2.000 tỷ đồng

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất hơn 6,2ha đất để thực hiện dự án công trình hỗn hợp cao tầng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với giá khởi điểm hơn 1.996 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt kèm quyết định 4334/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, lô đất đấu giá nằm tại góc hai mặt đường nội bộ trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, phía Đông giáp đường Bắc Nam mặt cắt 45m, phía Tây và phía Nam giáp đường Đông Tây mặt cắt 90 m trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Tổng diện tích khu đất đấu giá thực hiện dự án là 62.407m2, được quy hoạch đất ở và thương mại dịch vụ.

Từ tháng 11/2025, khu đất này đã được UBND phường Thuỷ Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, dịch vụ thương mại, cây xanh và bãi đỗ xe.

Trong đó, diện tích đất không đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 31.83 m2, gồm hơn 22.750 m2 đất cây xanh công cộng và hơn 9.084m2 đất bãi đỗ xe. Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 30.572 m2, hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng là 7.923 tỷ đồng, trong đó, giá trị tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm là hơn 1.997 tỷ đồng.

Bên cạnh số tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá còn có trách nhiệm nộp số tiền bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa hơn 632 triệu đồng, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hơn 6 tỷ đồng.

Theo phương án đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng là đơn vị thực hiện việc đấu giá khu đất để thực hiện dự án, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là tháng 11/2026.

Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên với bước giá bằng 2,5% giá khởi điểm.

UBND TP. Hải Phòng dự kiến khu đất này khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất giá trúng đấu giá sẽ tăng thêm 5% so với tổng giá khởi điểm, giúp Hải Phòng thu được số tiền trúng đấu giá khoảng hơn 2.096 tỷ đồng.

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất hơn 6,2ha đất để thực hiện dự án công trình hỗn hợp cao tầng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Ảnh: Hoàng Anh.

Mới đây, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Hải An (trước là phường Thành Tô, quận Hải An).

Theo đó, khu đất được đưa ra đấu giá có có tổng diện tích 54.077m2, nằm tại số 1 đường Bùi Viện. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại là 14.663m2, đất thương mại dịch vụ 5.834m2, đất xây dựng trường mầm non 3.171m2, đất nhà ở xã hội 3.738m2. Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Theo quyết định công nhận kết quả đấu giá số 4371/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của UBND TP. Hải Phòng, đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Tập đoàn 136 (trụ sở tại phường Phương Liệt, Hà Nội) với giá trúng đấu giá là 517 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn 136 có trách nhiệm hoàn trả hơn 20 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác đã được cơ quan nhà nước quyết toán. Như vậy, tổng số tiền trúng đấu giá và chi phí phải hoàn trả là hơn 538 tỷ đồng.