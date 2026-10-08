Hải Phòng: Đặt mục tiêu xóa hết hộ nghèo trong năm 2027

Thông tin từ MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập vừa kiểm tra thực tế, xem xét các giải pháp thực hiện mục tiêu xóa nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại xã Thượng Hồng và phường Lê Thanh Nghị.

Qua rà soát, xã Thượng Hồng hiện có 51 hộ nghèo, phường Lê Thanh Nghị có 46 hộ nghèo. Đây là hai địa phương có số hộ nghèo cao trên địa bàn thành phố. Phần lớn các hộ nghèo còn khó khăn về việc làm, thu nhập và điều kiện sản xuất. Một số hộ có người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc hoàn cảnh đặc thù nên khả năng tự vươn lên thoát nghèo còn hạn chế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập làm việc với lãnh đạo xã Thượng Hồng về giải pháp thực hiện mục tiêu xóa nghèo. Ảnh: NL.

Tại các địa phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập trực tiếp kiểm tra đời sống, điều kiện lao động, sản xuất của các hộ nghèo; đồng thời trao đổi với cấp ủy, chính quyền về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ghi nhận những nỗ lực của xã Thượng Hồng và phường Lê Thanh Nghị trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập nhấn mạnh, giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, cần được đặt trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với những hộ còn khả năng lao động, cần ưu tiên tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập. Với các hộ có hoàn cảnh đặc thù, địa phương phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng của từng hộ nghèo để phân loại, xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước, cần chủ động phát huy các mô hình sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn để tạo việc làm, sinh kế cho người nghèo có khả năng lao động.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; huy động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia hỗ trợ sinh kế, việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập trao quà cho hộ nghèo thuộc phường Lê Thanh Nghị. Ảnh: NL.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo; chủ động hướng dẫn, phối hợp với địa phương triển khai kịp thời, nhất là các giải pháp về việc làm, đào tạo nghề, sinh kế và tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hải Phòng phấn đấu xóa hết hộ nghèo trong năm 2027. Trước mắt, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giảm ít nhất 50% số hộ nghèo. Việc rà soát thực tế tại các địa phương có số hộ nghèo cao nhằm đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.