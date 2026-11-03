Hải Phòng đặt mục tiêu thành trung tâm du lịch trọng điểm

Diễu hành đường phố trong dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành ngày 30/10, thành phố phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 5% GRDP của thành phố.

Phấn đấu thu hút hơn 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón 3 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ hơn 22 triệu lượt khách nội địa, đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng doanh thu từ du lịch đạt 50.000 tỷ đồng; bảo đảm hơn 25 nghìn phòng lưu trú du lịch.

Quần đảo Cát Bà và Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Giải quyết việc làm cho khoảng 80.000 lao động du lịch, trong đó có khoảng 32.000 lao động trực tiếp và 48.000 lao động gián tiếp.

Đồng thời, sử dụng tài nguyên hiệu quả, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu tác động môi trường. 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển trên địa bàn thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% xe vận tải du lịch trên đảo Cát Bà sử dụng điện, năng lượng xanh.

Hình thành đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu, nền tảng số du lịch thành phố, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2045, du lịch Hải Phòng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hơn 10% GRDP của thành phố; đưa Cát Bà trở thành hình mẫu giao thông xanh, không sử dụng phương tiện nhiên liệu hóa thạch; Hải Phòng đứng trong Top các trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á; phấn đấu đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Chính quyền thành phố xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nhiệm vụ hàng đầu là đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch.

Cùng với phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao là phát triển thị trường, sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Hải Phòng.

Bên cạnh đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.