Năm 2027, Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút 4,5 - 5 tỷ USD vốn FDI và nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 46% GRDP. Trong ảnh: Tổ hợp sản xuất công nghệ cao của LG Electronics tại KCN Tràng Duệ. Nguồn: LG Việt Nam

Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, thành phố phấn đấu duy trì tăng trưởng GRDP 13-13,5%, cao hơn mức ước thực hiện 12,39% năm 2026. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đặt mục tiêu tăng 15,5-16% (năm 2026 ước tăng 14,36%), dịch vụ tăng 11,5-12% (11,31%), nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4% (2,3%).

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ ĐỘNG LỰC

Công nghiệp chế biến, chế tạo, cảng biển, logistics, thương mại và dịch vụ tiếp tục là những động lực tăng trưởng quan trọng. Hải Phòng đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16-16,5%, so với mức ước tăng 15,2-15,5% năm 2026. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46%, so với mức ước thực hiện năm 2026 là 44,41%. Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo bình quân đầu người phấn đấu đạt 3.950 USD, tăng so với mức 3.509 USD của năm 2026.

Về quy mô sản xuất và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu năm 2027 đặt mục tiêu đạt 61 tỷ USD, tăng 5,4 tỷ USD so với mức ước thực hiện 55,6 tỷ USD năm 2026. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 258 triệu tấn, tăng 19,8 triệu tấn so với con số ước thực hiện năm 2026. Thành phố phấn đấu đón 19 triệu lượt khách du lịch (cao hơn 1,81 triệu lượt so với kế quả thực hiện 2026), trong đó khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 2,1 triệu lượt (cao hơn 0,3 triệu lượt so với kết quả ước thực hiện năm trước).

Một số chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027 được Hải Phòng đặt ra thấp hơn mức ước thực hiện năm 2026 như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,5% (so với 15,61%); kim ngạch xuất khẩu tăng 9,7% (10,89%) và kim ngạch nhập khẩu tăng 8,5% (9,4%).

Về thu ngân sách, thành phố đặt mục tiêu đạt 218.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14.430 tỷ đồng so với mức ước thực hiện 203.569,569 tỷ đồng của năm 2026. Trong đó, thu nội địa đạt 112.000 tỷ đồng, tăng 8.834 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt 96.500 tỷ đồng, tăng 4.925 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phấn đấu đạt 415.000 tỷ đồng, tăng 51.500 tỷ đồng so với mức ước thực hiện 363.500 tỷ đồng năm 2026. Thành phố dự kiến thu hút 4,5-5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, so với mức ước thực hiện 4,2-4,3 tỷ USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 25,5%, so với 22,6%. Năng suất lao động bình quân đặt mục tiêu tăng 11%, cao hơn mức ước tăng 10,6% năm trước.

Để hoàn thành các mục tiêu, Hải Phòng sẽ điều hành linh hoạt kịch bản tăng trưởng theo từng quý, ngành và lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, phát triển logistics, khai thác hiệu quả cảng biển. Thành phố đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, xử lý vướng mắc của 6 dự án tồn đọng trên Hệ thống 751, tăng cường chống thất thu và phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công.

TRIỂN KHAI 24 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KẾT NỐI HẠ TẦNG VÀ SẢN XUẤT

Năm 2027, Hải Phòng xác định 24 dự án trọng điểm, gồm 15 dự án sử dụng ngân sách thành phố, 8 dự án vốn ngoài ngân sách và một dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong nhóm sử dụng ngân sách, các dự án giao thông có quy mô lớn gồm dự án đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện, tổng mức đầu tư 8.593 tỷ đồng, dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận 6.312 tỷ đồng. Cả hai dự án đặt mục tiêu hoàn thành năm 2027.

Danh mục còn có dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, vốn đầu tư 9.908 tỷ đồng, cùng các công trình kết nối cao tốc CT.08, Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10, cầu Rào 3 - đường ven biển, Quốc lộ 37 và kè sông Sặt.

Các dự án ngân sách khác tập trung vào giáo dục, văn hóa và y tế, gồm đầu tư các trường THPT chuyên Trần Phú, Nguyễn Trãi, xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tu bổ, tôn tạo đền Kiếp Bạc, đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Ở nhóm vốn ngoài ngân sách, đáng chú ý có Khu công nghiệp Bình Giang 2 - giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 3.647 tỷ đồng, dự án bến cảng tổng hợp Đình Vũ 1 tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành trong quý 2/2027, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bắc sông Cấm 2 trong quý 4/2027, đồng thời triển khai 4 cụm công nghiệp Nam Am, Kiền Bái - Cao Nhân, An Thọ - Chiến Thắng và Thất Hùng.

Dự án PPP duy nhất là tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố, tổng mức đầu tư 22.669 tỷ đồng, sẽ khởi công trong quý 4/2026.

Ngoài 24 dự án trên, Hải Phòng xác định 14 chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần tập trung triển khai. Nhóm kinh tế gồm xây dựng trung tâm logistics quốc tế, thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng, triển khai Khu thương mại tự do và Khu kinh tế chuyên biệt. Nhóm hạ tầng tập trung vào Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 2075, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến kết nối cảng Lạch Huyện với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Các chương trình còn lại hướng tới hoàn thành tối thiểu 7.500 căn nhà ở xã hội, nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển dữ liệu giáo dục số, xây dựng Thành phố Âm nhạc, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, triển khai đô thị thông minh và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố.