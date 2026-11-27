Chiều 27/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh (ACAC) tổ chức diễn đàn “Hải Phòng Xanh - Từ Nghị quyết đến hành động”.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế, hiệp hội cùng đông đảo doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Hải Phòng đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Thành phố xác định phát triển cảng xanh là đột phá chiến lược, kinh tế tuần hoàn là động lực, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh diễn đàn.

Sau hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng có không gian phát triển rộng hơn, kết nối lợi thế cảng biển, logistics, kinh tế biển ở phía Đông với công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao ở phía Tây. Tuy nhiên, quy mô mới cũng đặt ra yêu cầu quản lý đồng bộ hơn về năng lượng, tài nguyên, chất thải và phát thải khí nhà kính.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

hành phố đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/4/2026 để triển khai Nghị quyết 08. Trong giai đoạn đầu, các lĩnh vực được ưu tiên gồm giao thông vận tải, công nghiệp và địa bàn đảo Cát Bà.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường yêu cầu các sở, ngành thực hiện phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường, các nhiệm vụ chuyển đổi xanh phải được triển khai có trọng tâm, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Một số nhiệm vụ trọng điểm được thành phố xác định gồm phát triển cảng xanh với tổng vốn các dự án hơn 55.000 tỷ đồng; hoàn thiện cơ chế chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái trong tháng 12/2026; thúc đẩy điện gió ngoài khơi Bạch Long Vĩ và mô hình giao thông, du lịch xanh không phát thải tại đặc khu Cát Hải.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh. Việc thực hiện phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ và kết quả đầu ra.

Các đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất Hải Phòng tập trung phát triển khu công nghiệp sinh thái, cảng biển xanh, logistics xanh và kinh tế tuần hoàn; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hành ESG và tiếp cận tín dụng xanh. Đồng thời, Hải Phòng cần xây dựng danh mục dự án khả thi, tăng cường kết nối với nhà đầu tư và đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm chất thải và phát thải khí nhà kính.

Phiên tọa đàm thảo luận về dữ liệu, tính pháp lý của việc phát triển cảng xanh, cấp điện bờ cho tàu, cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái.

Tại diễn đàn, các chuyên gia và doanh nghiệp tập trung thảo luận về phát triển cảng xanh, cấp điện bờ cho tàu, cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển du lịch biển bền vững. Kinh nghiệm chuyển đổi xanh của Hàn Quốc cũng được chia sẻ nhằm gợi mở những giải pháp phù hợp với điều kiện của thành phố.

Hai phiên tọa đàm trực tiếp tập trung giải đáp những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải như kiểm kê khí nhà kính, xây dựng dữ liệu phục vụ quản trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG), tiếp cận nguồn vốn và công nghệ xanh.