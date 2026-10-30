Hải Phòng: Đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong tháng 11

Ngày 30/10, UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp theo hình thức kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 10/2026. Ảnh: ĐT.

Theo báo cáo tại phiên họp, kinh tế - xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 180.366 tỷ đồng, bằng 92,6% dự toán năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%. Du lịch thành phố đón hơn 15,1 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hải Phòng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,2% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, trong đó có cầu Hải Thành và đường dẫn thuộc dự án tuyến đường vành đai 2.

Trong lĩnh vực quản lý tài sản công, toàn bộ 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được phê duyệt phương án xử lý, bảo đảm quản lý theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố cũng chỉ ra một số chỉ tiêu còn cần tăng tốc trong những tháng cuối năm, như chỉ số sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới, thu tiền sử dụng đất. Công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ 10 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh áp lực tăng trưởng trong quý cuối năm. Theo đó, GRDP quý IV cần tăng 15,39% để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương đề cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ cấp bách, với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn ngay trong tháng 11/2026.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: ĐT.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cơ quan Thuế đẩy nhanh xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu các khoản ngân sách. Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; đồng thời đôn đốc hoàn thành, phấn đấu vượt chỉ tiêu 7.160 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tập trung chuẩn bị các điều kiện để khởi công Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình, Khu công nghiệp Ngũ Phúc và các bến cảng số 7, 8, 9, 10 tại Lạch Huyện.