Hải Phòng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công ngay trong tháng 11

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Với GRDP 9 tháng tăng 12,08%, Hải Phòng đang bước vào chặng nước rút cuối năm, tập trung giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và khơi thông nguồn lực sản xuất, kinh doanh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên.

Tại phiên họp thường kỳ tháng Chín về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những nội dung chậm tiến độ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngay trong tháng 11.

Trong 9 tháng, GRDP Hải Phòng ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây, cao hơn 3,48 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng ước tính của cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; nhập khẩu đạt 34,98 tỷ USD, tăng 16,7%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%.

Thành phố đón 13,95 triệu lượt khách, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,638 tỷ USD, bằng 93,3% kế hoạch năm.

Những kết quả tích cực tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm, song nhiệm vụ quý IV được đánh giá còn nhiều thách thức. Do đó, Hải Phòng xác định giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và thúc đẩy sản xuất công nghiệp là những trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát từng dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, chủ động tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ giải ngân. Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Đáng chú ý, 151 dự án tồn đọng sẽ được tập trung giải quyết theo phương án đã được phê duyệt, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư đang bị đình trệ. Thành phố đồng thời đẩy nhanh lập Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện đề án khôi phục ngành đóng tàu và chuẩn bị điều kiện khởi công ba cụm công nghiệp mới.

Trong lĩnh vực sản xuất, Hải Phòng đặt mục tiêu IIP cả năm tăng tối thiểu 15,5%, tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Thành phố chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, nhất là hơn 300 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, qua đó duy trì năng lực sản xuất, xuất khẩu và đóng góp vào tăng trưởng chung.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là tiếp tục triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các công trình trọng điểm.

Thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; công khai tiến độ xử lý hồ sơ và chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ.

Đối với lĩnh vực đất đai, việc đẩy nhanh đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.” Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt phương châm “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả”; xây dựng đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ” đối với từng nhiệm vụ.

Các địa phương phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là thu ngân sách và giải ngân đầu tư công, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để bù đắp tiến độ.

Thành phố cũng đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng gắn với kết quả, tiến độ và sản phẩm công việc; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TU và hệ thống KPI phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm. Việc rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các địa phương được thực hiện theo hướng bảo đảm tương quan với khối lượng và tính chất nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, chuẩn bị các kịch bản điều hành ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên đang đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của Hải Phòng. Trong chặng cuối năm, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các dự án đình trệ và tạo chuyển biến trong môi trường kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả tăng trưởng của thành phố./.