Hải Phòng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NK.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho hay với trung tâm động lực Cát Bà, Đồ Sơn và Côn Sơn – Kiếp Bạc, Hải Phòng sẽ phát triển du lịch theo hướng gắn kết biển đảo với văn hóa – tâm linh; từ đó đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

KHAI THÁC LỢI THẾ KHÔNG GIAN DU LỊCH SAU HỢP NHẤT

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, sau hợp nhất, không gian du lịch Hải Phòng hội tụ lợi thế biển đảo, đô thị cảng, văn hóa, lịch sử, tâm linh và làng nghề. Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến Côn Sơn – Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền và các di tích, lễ hội, làng nghề Xứ Đông, thành phố có điều kiện hình thành hành trình du lịch bốn mùa.

Năm 2025, Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 15.100 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón hơn 17,1 triệu lượt khách, doanh thu 20.582 tỷ đồng. Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách (trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành du lịch phấn đấu đón 7 triệu lượt khách, đóng góp trên 10% GRDP, đưa Hải Phòng vào nhóm trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, kết quả hiện nay chưa tương xứng tiềm năng của Hải Phòng bởi sản phẩm, tuyến điểm thiếu liên kết, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa cao. Thành phố cần tạo lý do để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và quay trở lại.

Các đại biểu và chuyên gia thảo luận giải pháp liên kết thị trường, mở rộng không gian du lịch Hải Phòng. Ảnh: NK.

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng cho biết thành phố định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm, gắn khai thác với bảo tồn di sản, văn hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cát Bà, Đồ Sơn và Côn Sơn – Kiếp Bạc được xác định là các trung tâm động lực. Cùng với đó là các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa – tâm linh, đô thị, kinh tế đêm, sự kiện, thể thao, golf, nông thôn và làng nghề. Thành phố đang định hình tuyến du lịch đường thủy “Dòng chảy di sản” nhằm kết nối Côn Sơn – Kiếp Bạc với đô thị cảng và Cát Bà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thỏa thuận hợp tác tại hội nghị sớm chuyển thành tour, gói dịch vụ, chương trình trao đổi khách và xúc tiến chung. Các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải và điểm đến cần cùng thiết kế sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ thông tin thị trường, hình thành chuỗi cung ứng du lịch hiệu quả.

MỞ RỘNG KẾT NỐI HÀNG KHÔNG, LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG KHÁCH

Ở góc độ hạ tầng, ông Lê Huy Trường, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cho biết năm 2025, sân bay phục vụ 2,45 triệu lượt hành khách. Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng đạt hơn 2,26 triệu lượt, riêng khách quốc tế đạt 252.769 lượt, vượt kế hoạch cả năm. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng đạt khoảng 2,694 triệu lượt, tăng 9,8% so với năm trước.

Năm 2026, Sun PhuQuoc Airways lần đầu khai thác tại Cát Bi hai đường bay Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng – Phú Quốc. Ngày 10/11, GX Airlines khôi phục đường bay Hải Phòng – Nam Ninh (Trung Quốc), mở rộng kết nối quốc tế.

Về năng lực khai thác, nhà ga T1 có công suất thiết kế 2 triệu lượt khách/năm, nhà ga T2 đang được đầu tư với công suất giai đoạn đầu 5 triệu lượt khách/năm. Theo quy hoạch, tổng công suất cảng dự kiến đạt 13 triệu lượt khách vào năm 2030 và 18 triệu lượt vào năm 2050.

Nhà ga hàng hóa đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác, công suất ban đầu 100.000 tấn/năm, có thể mở rộng lên 250.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, Vietravel Airlines đã bắt đầu khai thác tại Cát Bi từ ngày 1/10/2026. Bên cạnh đường bay Hải Phòng – Lệ Giang mới được GX Airlines khôi phục, sân bay Cát Bi còn có các đường bay quốc tế kết nối Incheon, Côn Minh, Lệ Giang.

Ông Trường cho rằng phát triển đường bay cần gắn với nguồn khách, sản phẩm du lịch, quảng bá và phối hợp. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đề xuất tăng cường hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, ưu tiên thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, cho rằng các thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng với các địa phương, giữa các chi hội lữ hành sẽ tạo cơ hội hình thành sản phẩm, tuyến du lịch liên vùng, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Hiệp hội và doanh nghiệp cam kết kết nối, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai các thỏa thuận.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức bố trí 15 quầy thông tin giới thiệu sản phẩm, điểm đến, cơ sở lưu trú, du thuyền, doanh nghiệp lữ hành, ấn phẩm, quà tặng và sản phẩm OCOP địa phương.