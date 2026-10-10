Hải Phòng đặt mục tiêu 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ảnh: haiphong.gov.vn

Theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 30/9/2026, Hải Phòng xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Một trong những định hướng đáng chú ý là đổi mới phương thức quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển từ “kiểm soát thủ tục” sang “kiểm soát chi phí tuân thủ”, từ “kiểm soát hồ sơ” sang “kiểm soát dựa trên dữ liệu”, từ phương thức “quản lý, tiền kiểm” sang “phục vụ, hậu kiểm” trên cơ sở quản trị rủi ro và mức độ tuân thủ.

Thành phố yêu cầu gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, điều kiện, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo mục tiêu cụ thể, đến năm 2027, Hải Phòng phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và có khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Thành phố cũng đặt mục tiêu không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp những thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Cùng với đó, đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử; thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi bảo đảm điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.