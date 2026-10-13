Hải Phòng: Đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết

Hội nghị gặp mặt, lắng nghe, ý kiến của doanh nghiệp thành phố Hải Phòng được tổ chức với chủ đề: “Doanh nghiệp Hải Phòng – Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”.

Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ảnh: Lê Dũng

Phát triển tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Với sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Những đóng góp này góp phần giúp Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08% (riêng quý 3 tăng 13,09%), cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc…

Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index); đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và là năm thứ tư liên tiếp duy trì trong nhóm dẫn đầu chỉ số PII.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: tinh thần đồng hành, chia sẻ của thành phố với doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở sự quyết liệt trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đến nay, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của doanh nghiệp thành phố, chung tay hành động, hành động để biến tiềm năng thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực, quyết tâm chung tay xây dựng một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi hội nhập.

Về phía thành phố, luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thành phố xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ. Những gì thuộc trách nhiệm của chính quyền thành phố phải chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ, những gì thuộc về doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới, vươn lên. Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng trao đổi, chia sẻ để tìm giải pháp.

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành phải thực sự đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn. Qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đủ sức cạnh tranh với các địa phương tốt nhất trong toàn quốc và nội vùng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững và cùng thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong thời gian tới” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Hải Phòng

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: VCCI đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp trong những năm qua. Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án lớn và phát triển hạ tầng đã góp phần củng cố vị thế của Hải Phòng là một trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế biển quan trọng của cả nước.

Đặc biệt, theo công bố PCI những năm gần đây của VCCI, thành phố Hải Phòng thường xuyên đứng trong TOP đầu các tỉnh, thành phố. Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi của thành phố. VCCI mong Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả này, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Những kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sức bật của thành phố. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, chi phí, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và sức ép cạnh tranh. Vì vậy, chúng tôi mong lãnh đạo thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của chính sách; đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp Hải Phòng với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế - Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bằng năng lực thực chất

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với tốc độ tăng trưởng chín tháng đầu năm 2026 tăng hơn 12%, đứng thứ ba cả nước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Trần Văn Thắng nhấn mạnh, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là những việc doanh nghiệp nhìn thấy tận mắt: cải cách hành chính đứng đầu cả nước năm thứ hai liên tiếp; sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính – đứng đầu cả nước. Thành phố đang triển khai những cơ chế đặc thù, trong đó có Khu thương mại tự do. Thành phố chỉ đạo rà soát lại Bảng giá đất, nghiên cứu điều chỉnh cách tính tiền thuê đất ở các khu, cụm công nghiệp…

Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục kiến nghị việc giữ mặt bằng lãi suất ổn định, ưu tiên vốn cho sản xuất và cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều hành giá nhiên liệu sao cho doanh nghiệp dự liệu được chi phí. Cùng với đó, thành phố tiếp tục xem xét giảm chi phí đất. Hỗ trợ trọn gói, có trọng tâm để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: đào tạo, khoa học, công nghệ; mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ; quỹ hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng; kết nối chuỗi cung ứng và thị trường…

Bày tỏ mong muốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố, đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Phụ Trợ HPTECH và Công ty Cổ phần Công nghiệp Hàng không SMV, ông Vũ Văn Tư cho biết: Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để duy trì tốc độ tăng trưởng ấy trong nhiều năm, bên cạnh thu hút các dự án lớn, thành phố cần phát triển một lực lượng doanh nghiệp địa phương đủ sức tham gia chuỗi cung ứng. Bởi, mỗi linh kiện được sản xuất tại Hải Phòng thay vì phải mua từ nơi khác sẽ góp phần tạo thêm việc làm, nâng tay nghề lao động và giữ lại nhiều giá trị hơn cho thành phố.

Với mong muốn doanh nghiệp địa phương có cơ hội tiếp cận đơn hàng, có điều kiện đạt chuẩn và có nguồn lực thực hiện đơn hàng ấy, ông Vũ Văn Tư đề xuất với thành phố năm nội dung cụ thể: tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận nhu cầu mua hàng thực tế; hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực theo yêu cầu của từng đơn hàng; giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng nhà xưởng và đầu tư dài hạn; đào tạo nhân lực theo nhu cầu của nhà máy và có một đầu mối hướng dẫn xuyên suốt khi doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

“Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển được bằng năng lực thực chất, thành phố sẽ có thêm những nhà cung cấp tại chỗ, thêm lao động kỹ thuật và một nền công nghiệp có sức liên kết sâu hơn” – đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

BOX: Sau Hội nghị hôm nay, đề nghị Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp tổng hợp, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; đồng thời, khẩn trương phối hợp nghiên cứu Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027–2030, tầm nhìn 2035”, bảo đảm sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển doanh nghiệp thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu