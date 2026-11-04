Hải Phòng đạt 91,5% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo ngày 3.11 của Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư công giải ngân toàn quốc đạt 708.567,4 tỉ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (với tổng vốn giao 955.867,4 tỉ đồng), tăng 19,7 điểm phần trăm về tỉ lệ và tăng 217.524,1 tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2025.

Loại trừ 5% vốn ngân sách địa phương tiết kiệm đầu tư cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (tương đương 30.675,4 tỉ đồng), tỉ lệ giải ngân cả nước đạt tới 76,6%.

TP. Hải Phòng được Bộ Tài chính xếp hạng "Rất tốt" về giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hải Phòng là điểm sáng khi nằm trong tốp 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 cả nước về khối lượng vốn giải ngân.

Về kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, TP. Hải Phòng được Bộ Tài chính chấm điểm xếp loại “Rất tốt”, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành phố với số điểm đạt 99,97/100 đối với kế hoạch giải ngân năm 2026.

Đối với giải ngân vốn kéo dài, TP. Hải Phòng xếp loại “Rất tốt”, đứng thứ nhất trong 17 tỉnh, thành phố với số điểm tuyệt đối 100/100.

Theo kết quả công bố của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31.10, TP. Hải Phòng giải ngân đạt 33.870 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 91,5% kế hoạch. Trong đó, vốn trung ương đạt 1.187,4 tỉ đồng, vốn địa phương đạt 32.683,4 tỉ đồng.