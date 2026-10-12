Hải Phòng: Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 150.000 học sinh và người dân

Ngày 12/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, sau hai tuần đồng loạt triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, phường, đặc khu đã tổ chức gần 500 buổi hướng dẫn, thu hút hơn 150.000 học sinh và người dân tham gia.

Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn thu hút đông đảo học sinh và người dân tham gia. (Ảnh Công an TP Hải Phòng).

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng đội ngũ hướng dẫn viên trực tiếp hướng dẫn người tham gia những thao tác lái xe cơ bản, kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Dù điều kiện thời tiết có lúc không thuận lợi, hoạt động hướng dẫn vẫn được duy trì, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận kiến thức và thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Đáng chú ý, bên cạnh học sinh trong độ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và người dân, nhiều học sinh tiểu học, THCS cũng mang xe đạp đến sân tập để tìm hiểu, thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cho thấy ý thức chấp hành luật lệ đang được lan tỏa sâu rộng ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Thông qua các buổi hướng dẫn, học sinh và người dân không chỉ được trang bị kiến thức về trật tự, an toàn giao thông mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tế, nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo Công an TP Hải Phòng, gần 500 buổi đào tạo không chỉ là những con số thống kê ấn tượng, mà còn là gần 500 cơ hội thiết thực để kiến thức an toàn giao thông được truyền đạt, kỹ năng xử lý tình huống thực tế được rèn luyện.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của các nhà trường, cơ quan, đơn vị và sự đồng lòng của nhân dân, chiến dịch được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông; góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông thành phố Hải Phòng ngày càng an toàn, văn minh.

Duy Thanh