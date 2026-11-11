Hải Phòng: Đánh thức tiềm năng du lịch, định vị điểm đến bốn mùa

Chiều 11/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch thành phố với chủ đề “Ấn tượng Hải Phòng - Amazing Hải Phòng: Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Sự kiện là dịp để Hải Phòng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm hình thành những tuyến, tour liên vùng có sức cạnh tranh, thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế.

Hội tụ lợi thế thành phố biển và miền di sản

Hải Phòng sở hữu vị trí chiến lược ở phía Đông Bắc Tổ quốc, là cửa ngõ ra biển của miền Bắc, có hệ thống giao thông đồng bộ với đầy đủ năm loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển du lịch, kết nối với các trung tâm kinh tế, văn hóa và những điểm đến trọng điểm trong nước, quốc tế.

Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng

Không chỉ có lợi thế về hạ tầng giao thông, Hải Phòng còn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo và chiều sâu văn hóa, lịch sử. Nổi bật là quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới; bãi biển Đồ Sơn, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; cùng hệ thống di tích, danh thắng gắn với không gian di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc. Bên cạnh đó là những lễ hội truyền thống, nét ẩm thực đặc trưng và hình ảnh con người Hải Phòng năng động, nghĩa tình, mến khách.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón 17,187 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.582 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm mới, không gian du lịch mới cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn đã và đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc liên kết giữa các sản phẩm, tuyến điểm còn hạn chế; thời gian lưu trú, mức chi tiêu và chất lượng phục vụ cần tiếp tục được cải thiện.

Chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm, nâng tầm chất lượng du lịch

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, thành phố có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch, trong đó Cát Bà và Côn Sơn - Kiếp Bạc là những giá trị di sản có tầm vóc quốc tế.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, yêu cầu đặt ra đối với du lịch Hải Phòng hiện nay không đơn thuần là thu hút thêm khách, quan trọng hơn là phải tạo được lý do để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và có mong muốn quay trở lại. Đây là bước chuyển cần thiết từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị

Định hướng xuyên suốt là phát triển du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm; gắn khai thác tài nguyên với bảo tồn di sản, phát triển văn hóa, thể thao, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP thành phố. Thành phố hướng tới phát triển trên 25.000 phòng lưu trú, tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch phấn đấu đóng góp trên 10% GRDP, đón 7 triệu lượt khách quốc tế, đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.

Đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển

Một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng đặc biệt nhấn mạnh là tăng cường liên kết, hợp tác giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề trọng tâm: đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng khai thác du lịch Hải Phòng sau hợp nhất, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng; tăng cường liên kết du lịch với các địa phương, hình thành những tour, tuyến kết nối di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển và sinh thái; mở rộng kết nối giao thông, xúc tiến quảng bá và thu hút nguồn lực đầu tư; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư trong xây dựng chuỗi dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Với định hướng phát triển rõ ràng, cùng sự đồng hành của các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành du lịch thành phố bứt phá. Từ lợi thế của một thành phố cảng hiện đại đến chiều sâu của miền di sản, Hải Phòng đang từng bước định hình hình ảnh điểm đến khác biệt, hấp dẫn, thân thiện, sẵn sàng đón du khách trong cả bốn mùa và vươn tầm trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế.