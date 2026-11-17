KCN Hoàng Diệu dành 8,5ha đất (5% đất công nghiệp) cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nguồn: CĐT>

Ngày 16/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết Hải Phòng sẽ dành 465,89 ha đất công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại các khu công nghiệp (KCN) của thành phố (chiếm 7,4% tổng diện tích đất công nghiệp trong danh mục).

Theo danh mục do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố, nhóm các KCN thành lập, thực hiện sau khi Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội có hiệu lực có tổng diện tích 3.559,22 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp là 2.453,34 ha, quỹ đất dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đạt 262,28 ha, chiếm 10,7%.

Đối với nhóm KCN thành lập trước ngày 17/5/2025 có tổng diện tích 5.546,05 ha, trong đó 3.829,62 ha đất công nghiệp, quỹ đất dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là 203,61 ha (chiếm 5,3% diện tích đất công nghiệp).

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, việc rà soát, công khai quỹ đất nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thuận lợi tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh.