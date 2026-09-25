Hải Phòng dành gần 700 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề giai đoạn 2026 - 2030

Giáo dục

Theo đó, sáng ngày 25/9/2026, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Hải Phòng đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Vũ Trí Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cung cấp tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 9 năm 2026 ngày 25/9.

Việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật sau khi mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo ông Vũ Trí Quang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, chính sách cũ bộc lộ hạn chế khi số người thụ hưởng thấp, kinh phí thực hiện năm 2025 chỉ đạt khoảng 15% do vướng cam kết việc làm 3 năm cứng nhắc.

Nghị quyết vừa được thông qua đã kịp thời tháo gỡ các nút thắt này, điều chỉnh điều kiện hỗ trợ theo hướng rõ đầu ra, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động thực tế của các doanh nghiệp.

​Điểm nổi bật của chính sách mới là việc mở rộng danh mục nghề được hỗ trợ từ 9 lên 14 nghề, bổ sung các ngành then chốt phục vụ công nghiệp hóa, tự động hóa và chuyển đổi số như Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Thương mại điện tử, Tự động hóa công nghiệp và Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Theo quy định vừa được phê chuẩn, học sinh, sinh viên học các nghề trong danh mục nhận mức hỗ trợ chi phí học tập 900.000 đồng/người/tháng; người lao động được doanh nghiệp cử đi học trung cấp được hỗ trợ 50% học phí.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhà giáo cơ hữu bồi dưỡng thực hành nghề được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/người/khóa, còn nghệ nhân và kỹ sư tham gia giảng dạy thỉnh giảng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

​Nghị quyết mới gắn chặt quyền lợi hỗ trợ với trách nhiệm việc làm sau tốt nghiệp, yêu cầu người học cam kết làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng tối thiểu 20 tháng đối với trình độ trung cấp và 30 tháng đối với trình độ cao đẳng.

Nhằm bảo đảm tính nhân văn, các đối tượng yếu thế như người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ ngay trong quá trình học thay vì chờ sau khi tốt nghiệp. Quy định cũng nêu rõ cơ chế xử lý hoàn trả kinh phí khi vi phạm cam kết, đồng thời miễn hoàn trả đối với các trường hợp bất khả kháng do tai nạn hay bệnh hiểm nghèo.

​Với tổng kinh phí dự kiến 699,847 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chính sách sẽ hỗ trợ cho 35.390 lượt đối tượng, gồm 34.990 người học và 400 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Việc thông qua Nghị quyết tại kỳ họp sáng nay khẳng định quyết tâm của thành phố Hải Phòng trong việc đầu tư có trọng tâm cho nguồn nhân lực, tạo động lực thu hút người học nghề và cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho định hướng phát triển bền vững của địa phương.