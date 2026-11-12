Hải Phòng đăng cai Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 23

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 23 vừa được khai mạc tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 23 vừa được khai mạc tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, giảng viên, bác sĩ, dược sĩ và sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo, bệnh viện, viện nghiên cứu trên cả nước. Đây là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ ngành Y tế.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế là nơi các nhà khoa học trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, công bố kết quả nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực y dược học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tăng cường tiếp cận và hội nhập quốc tế.

Đại biểu tham dự khai mạc sự kiện.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận 454 báo cáo khoa học đến từ hơn 50 đơn vị, gồm các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện và viện nghiên cứu trên cả nước. Đây là số lượng báo cáo lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học trẻ ngành Y tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng – đơn vị đăng cai tổ chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng nhấn mạnh, 454 báo cáo khoa học là những thành quả tiêu biểu của tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y dược, bệnh viện và viện nghiên cứu. Để hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng giám khảo làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, không chỉ đánh giá mà còn có những góp ý thiết thực giúp các nhà khoa học trẻ hoàn thiện công trình nghiên cứu. Đối với sinh viên và các nhà khoa học trẻ, cần tự tin thể hiện năng lực, đồng thời giữ vững tinh thần học hỏi, trung thực và sáng tạo trong từng báo cáo.

Hải Phòng mong được hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá, hội nghị là dịp để các nhà khoa học trẻ công bố kết quả, trao đổi học thuật, tiếp nhận phản biện và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đằng sau mỗi báo cáo là quá trình lao động nghiêm túc, sự đồng hành của người thầy và khát vọng đóng góp cho nền y học nước nhà. Thành phố Hải Phòng trân trọng tinh thần ấy và tin tưởng vào sức sáng tạo của tuổi trẻ ngành Y tế.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, các kết nối tại Hội nghị sẽ tiếp tục phát triển thành những chương trình hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và bệnh viện. Hải Phòng mong được hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Những giải pháp phù hợp với chăm sóc sức khỏe người lao động, người cao tuổi và người dân hải đảo có ý nghĩa thiết thực đối với thành phố.